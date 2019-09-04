Согдиана, Архарова, Портман, Виторган и другие знаменитости, которые стали родителями этим летом

79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик снова стали родителями и показали новорожденную дочь в конце августа. «У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька...КЛАРОЧКА!!!», — неожиданно для многих написал артист в Instgaram

Отметим, что вскоре после рождения первой дочери, Этель, Ирина выражала желание обзавестись еще одним младенцем. «После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен», — говорил Виторган. В начале августа пара искала няню — для грудничка и полуторагодовалого ребенка, но никто и предположить не мог, что младенец появится именно в звездной семье. Вероятнее всего, малышку вынашивала суррогатная мать: летом, когда пара отдыхала на море, у Ирины не было признаков беременности.

Оксана Воеводина