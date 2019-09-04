Согдиана, Архарова, Портман, Виторган и другие знаменитости, которые стали родителями этим летом

Согдиана
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Согдиана стала мамой в третий раз и показала первое фото малыша в июле. Счастливая многодетная мама поделилась радостью в Instagram: « Я до сих не могу поверить, что эти, 38 недель, прошли так стремительно... дорогие мои, да, я оберегала это состояние, не афишировала,- я много работала, чтобы впереди было достойное будущее, чтобы не было никаких «остановок». Самое удивительное, что моя Активная беременность привела к тому, что родовой процесс начался на съемках... У нас с малышом все хорошо! Спасибо каждому за ваши тёплые поздравления».
Джастин Портман
Фото: Instagram
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман прошедшим летом в четвертый раз стал отцом. Супруга аристократа, актриса Морган Снайдер родила богатыря-сына. Мальчик весом 4,1 кг появился на свет 24 июля. Об этом в Instagram рассказал счастливый отец. «Добро пожаловать в этот мир, Лео Джеймс Барклай Портман. 24.04.2019. Здоровый малыш весом 4,195 кг. Морган хорошо потрудилась!», - сообщил Джастин.
Оскар Кучера
Фото: Instagram
В июле Оскар Кучера стал отцом в пятый раз — у телеведущего родился сын. На своей супруге Юлии Оскар женился в 2007 году. У есть трое общих детей: 14-летний Александр, 11-летний Даниил и 9-летняя Алисия. Также у телеведущего есть 15-летний сын Александр от второй жены.
Челси Клинтон
Фото: Eastnews
Дочь экс-президента США Челси Клинтон родила третьего ребенка. «Утром родился наш сын Джаспер Клинтон-Мезвински. Мы переполнены любовью и благодарностью и с ждем момента, когда познакомим его с сестрой и братом», - написала счастливая мама в Twitter. Челси Клинтон вышла замуж за юриста Марка Мезвински в 2010 году. У пары, кроме новорожденного Джаспера, есть еще двое детей – Шарлотта и Эйдан.
Анна Тарасова
Фото: Instagram
Знаменитая актриса Алиса Фрейндлих стала прабабушкой: единственная внучка народной артистки СССР, 24-летняя Анна родила первенца.
Эммуниул Виторган
Фото: Starface
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик снова стали родителями и показали новорожденную дочь в конце августа. «У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька...КЛАРОЧКА!!!», — неожиданно для многих написал артист в Instgaram
Отметим, что вскоре после рождения первой дочери, Этель, Ирина выражала желание обзавестись еще одним младенцем. «После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен», — говорил Виторган. В начале августа пара искала няню — для грудничка и полуторагодовалого ребенка, но никто и предположить не мог, что младенец появится именно в звездной семье. Вероятнее всего, малышку вынашивала суррогатная мать: летом, когда пара отдыхала на море, у Ирины не было признаков беременности.
Оксана Воеводина
Фото: Instagram
Русская жена экс-короля Малайзии, «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина впервые показала новорожденного сына в июне. Правда, первенец модели и бывшего султана Малайзии Муххамада V родился 21 мая. «Наша жизнь изменилась с появлением маленького человечка, который пришел в этот мир дарить любовь и быть любимым. Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью. Семья и дети — это смысл жизни», — написала она.
Вадим Галыгин
Фото: Instagram
В июне 43-летний экс-резидент «Comedy Club» Вадим Галыгин стал отцом в третий раз и показал нежное фото с женой и сыном. «Ураааа!!! Сын!!! Иван Вадимыч!!! #family #love #сын», — написал шоумен под нежной фотографией, сделанной в элитной клинике. «Теперь нас четверо. Добро пожаловать, Галыгин Иван Вадимович», — прокомментировала событие его жена Ольга. У шоумена и его супруги уже есть семилетний сын Вадим, Галыгин также участвует в воспитании 18-летней дочери Таисии, которая родилась в его первом браке.
Евгений Савин
Фото: Instagram
Экс-футболист, а ныне — блогер и звезда «Матч-ТВ» Евгений Савин впервые стал отцом в середине июня. «Спасибо моей родной и самой любимой Дарье за неописуемое счастье, которое я так долго ждал. Всем мир», — написал счастливый отец. В своем блоге Дарья Савина (экс-солистка минского джазового коллектива Sahara Band Дарья Говзич) призналась, что муж присутствовал на родах.
Екатерина Архарова
Фото: Instagram
Ближе к концу лета экс-супруга Марата Башарова и племянница Эммануила Виторгана, 44-летняя Екатерина Архарова родила первенца. Счастливое событие произошло в одной из московских клиник. «Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа, самый счастливый папа на свете», — написал супруг Екатерины Артем Илясов в своем Instagram.
Мария Комиссарова
Фото: Instagram
Частично парализованная спортсменка Мария Комиссарова родила второго ребенка и показала нежные фотографии с ним в начале августа. «Дочка с нами💓💓💓 3186г 50см 09.08.2019 Всем спасибо за поздравления», — поделилась она. Вторая беременность была для Марии неожиданностью, однако при поддержке близких она решилась на смелый шаг. Малышка родилась путем кесарева сечения в одной из больниц курортного города Марбелья.
Анна Исаева
Фото: Starface
В начале августа 26-летняя звезда фильма «Большой» Анна Исаева призналась, что стала мамой еще полтора месяца назад. «17.07.19 я узнала, что такое ЛЮБОВЬ❤️Спасибо жизни за лучший подарок!», - написала она под фотографией с младенцем на руках
Макс Корж
Фото: Instagram
Любимый миллионами слушателей 30-летний Макс Корж минувшим летом стал отцом во второй раз и показал нежное фото с малышом. Его супруга Татьяна родила сына. «Сын! Спасибо, любимая», — написал счастливый отец. «Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть все для полного счастья», — написала молодая мама. Вместе Макс и Татьяна уже воспитывают дочь Эмилию.
Татьяна Храмова
Фото: Instagram
Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца в начале лета. Об этом 30-летняя обладательница титула «Мисс Нижний Новгород» рассказала в социальных сетях, опубликовав трогательное фото.
Ирина Медведева
Фото: Instagram
В начале лета родила первенца и 36-летняя звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева. В Instagram актрисы появилось фото, на котором она держит на руках новорожденного сына. «#мама, #сыночек», - подписала она фотографию. Ребенок стал первым для 36-летней Ирины Медведевой. С 2018 года актриса замужем за французским бизнесменом и живет за границей. Первый брак с Русланом Алехно продлился два года, а еще пять лет до этого они жили вместе.
Светлана Колпакова
Фото: Starface
34-летняя актриса Светлана Колпакова едва ли не самая скрытная отечественная кинозвезда. В блоге звезды сериалов «Мамочки» и «Обнимая небо» исключительно «рабочие» кадры, а о личной жизни она предпочитает не распространяться. Однако новое фото в Instagram немало удивило подписчиков – Светлана позирует с новорожденным малышом в одном из столичных роддомов: «Мой подарочек #самыймойсчастливыйсон».
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!