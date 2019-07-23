Дочь экс-президента США Челси Клинтон родила третьего ребенка

Единственная дочь бывшего президента США Билла Клинтона – 39-летняя Челси – стала мамой в третий раз. О рождении сына Джаспера она рассказала в Twitter 22 июля.
«Утром родился наш сын Джаспер Клинтон-Мезвински. Мы переполнены любовью и благодарностью и с ждем момента, когда познакомим его с сестрой и братом», - написала счастливая мать.
Челси Клинтон вышла замуж за юриста Марка Мезвински в 2010 году. У пары, кроме новорожденного Джаспера, есть еще двое детей – Шарлотта и Эйдан.
Текст: Галина Нежнева
Фото: East news
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