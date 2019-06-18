43-летний Вадим Галыгин стал отцом в третий раз и показал нежное фото с женой и сыном

«Ураааа!!! Сын!!! Иван Вадимыч!!! #family #love #сын», — написал шоумен под нежной фотографией, сделанной в элитной клинике.
«Теперь нас четверо. Добро пожаловать, Галыгин Иван Вадимович», — прокомментировала событие его жена Ольга.
У шоумена и его супруги уже есть семилетний сын Вадим, мужчина также участвует в воспитании 18-летней дочери Таисии, которая родилась в первом браке, который артист не афишировал.
Возможно, малыш преподнес сюрприз родителям: ранее сообщалось, что супруги ждут девочку.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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