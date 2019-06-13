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35-летний телеведущий Евгений Савин и его красавица жена стали родителями и показали первое фото ребенка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья и Евгений Савины

Фото: Instagram Евгения Савина
Экс-футболист, а ныне — блогер и звезда «Матч-ТВ» Евгений Савин стал отцом.

13 июня в одном из подмосковных госпиталей супруга бывшего футболиста, а ныне спортивного комментатора Евгения Савина стала мамой. У пары родилась дочь, нежной фотографией ножек которой поделились молодые родители.

«Спасибо моей родной и самой любимой Дарье за неописуемое счастье, которое я так долго ждал. Всем мир», — написал счастливый отец.

В своем блоге Дарья Савина (экс-солистка минского джазового коллектива Sahara Band Дарья Говзич) призналась, что муж присутствовал на родах.

Красивая пара сыграла свадьбу 11 января. Предложение руки и сердца было сделано чуть ранее, в августе 2018-го, примерно через год после начала романа.

Для Дарьи этот брак и ребенок стали первыми, а для Евгения — вторыми. Он уже был женат на Елене Дехтяревой и у него есть сын, сохранить семью не удалось.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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