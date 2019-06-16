Актриса Светлана Колпакова стала мамой и показала первое фото новорожденного сына

«Первый раз !!! Мамочка !!!», «Света ❤️», «Ура!!!!!!!!!😁😁😁😁😁», «Умница», «Светик! Дорогая! Прекрасная! Поздравляю!», «Светочка! Поздравляю!!!! ❤️», «Светитиик!!!! Счастье!!!!!», «Светочка,поздравляю!Умница!крепкого здоровья вам с малышом!», «Света!!! Какая радость!!! Я тебя поздравляю!», «Светочка! Ура! Из тебя волшебная и мудрая мама получится! Это я тебе как кинодочка говорю 💃 Здоровья вам!», — поздравляют актрису друзья и коллеги.