Актриса Светлана Колпакова стала мамой и показала первое фото новорожденного сына

34-летняя актриса Светлана Колпакова едва ли не самая скрытная кинозвезда. В блоге звезды сериалов «Мамочки» и «Обнимая небо» исключительно «рабочие» кадры, а о личной жизни она предпочитает не распространяться. Однако новое фото в Instagram немало удивило подписчиков – Светлана позирует с новорожденным малышом в одном из столичных роддомов: «Мой подарочек #самыймойсчастливыйсон».
«Первый раз !!! Мамочка !!!», «Света ❤️», «Ура!!!!!!!!!😁😁😁😁😁», «Умница», «Светик! Дорогая! Прекрасная! Поздравляю!», «Светочка! Поздравляю!!!! ❤️», «Светитиик!!!! Счастье!!!!!», «Светочка,поздравляю!Умница!крепкого здоровья вам с малышом!», «Света!!! Какая радость!!! Я тебя поздравляю!», «Светочка! Ура! Из тебя волшебная и мудрая мама получится! Это я тебе как кинодочка говорю 💃 Здоровья вам!», — поздравляют актрису друзья и коллеги.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, пресс-служба СТС
Видео: YouTube
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