logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Актриса Светлана Колпакова стала мамой и показала первое фото новорожденного сына

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Светлана Колпакова

Фото: Instagram Светланы Колпаковой
Звезду сериала «Мамочки» поздравляют с рождением ребенка.

34-летняя актриса Светлана Колпакова едва ли не самая скрытная кинозвезда. В блоге звезды сериалов «Мамочки» и «Обнимая небо» исключительно «рабочие» кадры, а о личной жизни она предпочитает не распространяться. Однако новое фото в Instagram немало удивило подписчиков – Светлана позирует с новорожденным малышом в одном из столичных роддомов: «Мой подарочек #самыймойсчастливыйсон».

«Первый раз !!! Мамочка !!!», «Света ❤️», «Ура!!!!!!!!!😁😁😁😁😁», «Умница», «Светик! Дорогая! Прекрасная! Поздравляю!», «Светочка! Поздравляю!!!! ❤️», «Светитиик!!!! Счастье!!!!!», «Светочка,поздравляю!Умница!крепкого здоровья вам с малышом!», «Света!!! Какая радость!!! Я тебя поздравляю!», «Светочка! Ура! Из тебя волшебная и мудрая мама получится! Это я тебе как кинодочка говорю 💃 Здоровья вам!», — поздравляют актрису друзья и коллеги.

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, пресс-служба СТС

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...