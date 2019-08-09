Парализованная спортсменка Мария Комиссарова родила второго ребенка и показала нежные фотографии с ним

История парализованной спортсменки Марии Комиссаровой, решившейся на второго ребенка, удивила многих. В эту пятницу, 9 августа, мастер спорта России международного класса по фристайлу, прикованная к инвалидной коляске после тяжелой травмы, сообщила: у нее родилась дочь.

«Дочка с нами💓💓💓 3186г 50см 09.08.2019 Всем спасибо за поздравления», — поделилась она.