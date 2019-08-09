Парализованная спортсменка Мария Комиссарова родила второго ребенка и показала нежные фотографии с ним

История парализованной спортсменки Марии Комиссаровой, решившейся на второго ребенка, удивила многих. В эту пятницу, 9 августа, мастер спорта России международного класса по фристайлу, прикованная к инвалидной коляске после тяжелой травмы, сообщила: у нее родилась дочь.
«Дочка с нами💓💓💓 3186г 50см 09.08.2019 Всем спасибо за поздравления», — поделилась она.
Вторая беременность была Марии неожиданностью, однако при поддержке близких она решилась на смелый шаг.
В середине апреля старшему сыну Марии Комиссаровой и спортсмена Алексея Чаадаева исполнилось два года. Семья живет в Испании, спортсменка считает, что ей как человеку с ограниченными возможностями здоровья там будет комфортней.
Мария Комиссарова получила травму в феврале 2014 года. Во время тренировки она сломала позвоночник со смещением. Спортсменку экстренно прооперировали в Красной Поляне, а после в Германии.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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