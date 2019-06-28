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Алиса Фрейндлих стала прабабушкой: внучка актрисы родила первенца

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Слайд, который
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Алиса Фрейндлих

Фото: Кинопоиск
Фото с ручками малыша Анна Тарасова разместила в социальных сетях.

Звезда советского кино Алиса Фрейндлих в 84 года стала прабабушкой. Единственная внучка народной артистки СССР – 24-летняя Анна родила первенца.

О радостном событии молодая мать рассказала в Instagram: она опубликовала фото с крохотными ручками младенца, не рассказав кто у нее родился – дочь или сын.

Напомним, у Алисы Бруновны всего – дочь Варвара Владимирова, которая тоже стала актрисой. Она подарила знаменитой матери внучку Анну и внука Никиту. Теперь Фрейндлих стала и прабабушкой.

Алиса Фрейндлих

Анна Тарасова вышла замуж за актера Алексея Мышинского в августе 2017 года. Сначала молодые просто расписались без присутствия гостей, а через несколько дней устроили большой праздник с родными и друзьями.

Алиса Фрейндлих поздравляет внучку с 20-летием

В интервью Анна признавалась, что Алиса Фрейндлих была против, чтобы избранником внучки становился актер. Но Анна все же влюбилась в представителя творческой профессии.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Kinopoisk.ru

Видео: Instagram

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