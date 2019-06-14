30-летний Макс Корж стал отцом во второй раз и показал нежное фото с малышом

«Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть всё для полного счастья», — написала молодая мама.

«Поздравляем», «Урааа!! Крепкого здоровья малышу и родителям))) теперь у Эмилии есть лялька», «Пусть будет крутым челом, своих не забывает и горы ему были по колено», — поздравляют подписчики.