Согдиана стала мамой в третий раз и показала первое фото малыша

Певица Согдиана стала мамой в третий раз. Счастливая многодетная мама поделилась радостью в Instagram: « Я до сих не могу поверить, что эти, 38 недель, прошли так стремительно... дорогие мои, да, я оберегала это состояние, не афишировала,- я много работала, чтобы впереди было достойное будущее, чтобы не было никаких «остановок». Самое удивительное, что моя Активная беременность привела к тому, что родовой процесс начался на съемках... У нас с малышом все хорошо! Спасибо каждому за ваши тёплые поздравления 🙏🏻».