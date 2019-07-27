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Согдиана стала мамой в третий раз и показала первое фото малыша

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Согдиана

Фото: Instagram Согдианы
Певица сообщила о рождении малыша.

Певица Согдиана стала мамой в третий раз. Счастливая многодетная мама поделилась радостью в Instagram: « Я до сих не могу поверить, что эти, 38 недель, прошли так стремительно... дорогие мои, да, я оберегала это состояние, не афишировала,- я много работала, чтобы впереди было достойное будущее, чтобы не было никаких «остановок». Самое удивительное, что моя Активная беременность привела к тому, что родовой процесс начался на съемках... У нас с малышом все хорошо!  Спасибо каждому за ваши тёплые поздравления 🙏🏻».

«Поздравляю от всей души, дорогая !!! Какая ты умничка!!! Счастья вам бесконечного и крепкого здоровья!!!» — поздравила Катя Лель.

Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям.

Напомним, от брака с Рамом Говиндом у Согдианы есть 11-летний сын Арджун, а отцом 9-летнего Микаила является олигарх Башир Куштов. Имя отца новорожденного малыша певица скрывает.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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