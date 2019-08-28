79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик снова стали родителями и показали новорожденную дочь

Сегодня в 04:2879-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик снова стали родителями и показали новорожденную дочьКомментарииЭммануил Виторган и Ирина Млодик сообщили о рождении дочери.«У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька...КЛАРОЧКА!!!», — написал артист. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 27 Авг 2019 в 3:24 PDT Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегидети звездИрина МлодикЭммануил ВиторганОбсудитьSearch