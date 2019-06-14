Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца

Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына. Об этом 30-летняя обладательница титула «Мисс Нижний Новгород» рассказала в социальных сетях, опубликовав трогательное фото.
Пол малыша Татьяна скрывала до последнего, предлагаю подписчикам по фото угадать, кто у нее должен родиться. 13 июня актриса коротко написала: «Сын».
«Крупняк! Здоровяк! Мои поздравления! Богатырь появился на свет! Жених нам) Танечка, набирайся сил! Счастье!»,
«Поздравляю! Здоровья и счастья вам!»,
«Поздравляю! Мамочку и папочку! А малыш пусть растёт на Радость всем предкам и и писает и какает на отлично!!! Ура!»,
«Урааа!!! Поздравляю, Танюша!!! Счастья и здоровья вам и малышу!!!», - поздравили подписчики Татьяну и ее мужа (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Ранее в Instagram Татьяна рассказала, что в прекрасной форме ей помогали оставаться занятия фитнесом. «Я тренировалась весь второй триместр. В тренажерке с тренером. Седьмой-восьмой месяцы активно плавала, на девятый оставила длительные прогулки. Я понимаю, что это были просто невероятные девять месяцев нашей жизни! Незабываемо. Незабываемо…», - делилась актриса.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ Супер Сериал
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