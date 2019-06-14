Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца

«Крупняк! Здоровяк! Мои поздравления! Богатырь появился на свет! Жених нам) Танечка, набирайся сил! Счастье!»,

«Поздравляю! Здоровья и счастья вам!»,

«Поздравляю! Мамочку и папочку! А малыш пусть растёт на Радость всем предкам и и писает и какает на отлично!!! Ура!»,

«Урааа!!! Поздравляю, Танюша!!! Счастья и здоровья вам и малышу!!!», - поздравили подписчики Татьяну и ее мужа (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).