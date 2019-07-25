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Сын: бывший муж Натальи Водяновой в четвертый раз стал отцом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Свадьба Джастина Портмана и Морган Снайдер

Фото: Instagram
Мальчик родился утром 24 июля.

Бывший муж Натальи Водяновой – Джастин Портман в четвертый раз стал отцом. Супруга аристократа – актриса Морган Снайдер родила богатыря-сына. Мальчик весом 4,1 кг появился на свет 24 июля. Об этом в Instagram рассказал счастливый отец.

«Добро пожаловать в этот мир, Лео Джеймс Барклай Портман. 24.04.2019. Здоровый малыш весом 4,195 кг. Морган хорошо потрудилась!», - сообщил Джастин.

У Портмана есть еще трое детей от супермодели Натальи Водяновой: 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 11-летний Виктор.

Водянова живет в гражданском браке с Антуаном Арно, с которым растит двоих маленьких сыновей – Максима и Романа.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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