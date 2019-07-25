Сын: бывший муж Натальи Водяновой в четвертый раз стал отцом

Бывший муж Натальи Водяновой – Джастин Портман в четвертый раз стал отцом. Супруга аристократа – актриса Морган Снайдер родила богатыря-сына. Мальчик весом 4,1 кг появился на свет 24 июля. Об этом в Instagram рассказал счастливый отец.

«Добро пожаловать в этот мир, Лео Джеймс Барклай Портман. 24.04.2019. Здоровый малыш весом 4,195 кг. Морган хорошо потрудилась!», - сообщил Джастин.