Сын: бывший муж Натальи Водяновой в четвертый раз стал отцом

Бывший муж Натальи Водяновой – Джастин Портман в четвертый раз стал отцом. Супруга аристократа – актриса Морган Снайдер родила богатыря-сына. Мальчик весом 4,1 кг появился на свет 24 июля. Об этом в Instagram рассказал счастливый отец.
«Добро пожаловать в этот мир, Лео Джеймс Барклай Портман. 24.04.2019. Здоровый малыш весом 4,195 кг. Морган хорошо потрудилась!», - сообщил Джастин.
У Портмана есть еще трое детей от супермодели Натальи Водяновой: 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 11-летний Виктор.
Водянова живет в гражданском браке с Антуаном Арно, с которым растит двоих маленьких сыновей – Максима и Романа.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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