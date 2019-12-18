Самойлова, Ушакова, Бортич и другие звезды, объявившие о беременности в 2019 году
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Фото: Instagram
Оксана Самойлова
Фото: Instagram
Супруга рэпера Джигана, бизневуман и многодетная мама Оксана Самойлова подтвердила, что опять находится в интересном положении. Во время отдыха на Мальдивах Оксана разместила в Instagran семейную фотографию, на которой у нее был виден уже большой живот. «Сами в шоке», — написала она. Позднее Самойлова высказалась о поле будущего ребенка: «Знаю, что всех больше всего волнует самый главный вопрос : «кто будет? девочка или мальчик?» Кажется, в нашей ситуации это реально важно, я надеюсь, вы уже сделали ставки. Cкажу только одно: живот у меня абсолютно такой же формы, как и всегда, поэтому все гадания по животу приведут вас к тому же, к чему приводили предыдущие 3 раза». Напомним, что у пары уже есть три дочери: 8-летняя Ариэлла, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя.
Ольга Ушакова
Фото: Instagram
Телеведущая Ольга Ушакова тоже поделилась радостной новостью о том, что они с супругом готовятся стать родителями в четвертый раз. «Последний раз...скорее всего...наверное...может быть. Вот такие новости у нас, друзья. Хотя для кого-то уже и не новости. Мы еще только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест», — написала звезда Первого канала под фото, на котором супруг нежно держит в руках ее округлившийся живот.
Эшли Грэм
Фото: Getty
Знаменитая и успешная plus-size модель Эшли Грэм совсем скоро впервые станет мамой. Неугомонная Эшли продолжает вести активный образ жизни и на последних месяцах беременности: она выходит в свет, раздает интервью, работает, эффектно наряжается и снимает зажигательные ролики, которые публикует на своей странице в Instagram. Эшли с супругом – режиссером Джастином Эрвином обрадовали поклонников радостной новостью в 9-ю годовщину свадьбы, опубликовав трогательное видео. «Сюрприз!», - радостно закричали в камеру будущие родители. «Сегодня 9 лет, как я вышла замуж за любовь моей жизни. Это было лучшее приключение с самым любимым в мире человеком! Сегодня мы рады и вдохновлены отпраздновать это событие нашей растущей семьей. С годовщиной, Джастин. Жизнь становится еще лучше!», - поздравила Эшли супруга.
Александра Бортич
Фото: Starface
Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в интересном положении. На съемках YouTube-шоу «Comment out» звезда появилась в просторном пиджаке. В ходе эфира, когда гостья ведущий предположил, что гостья беременна и поздравил ее, на что она ответила: «Спасибо!». Однако пиджак, скрывающий заметно округлившийся живот, Саша снимать не стала, шутливо объяснив это тем, что у нее полные руки.
Ольга Пилевская
Фото: Instagram
В конце осени стало известно, что лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз. «Все четверо первый раз в пустыне», — написал он под фотографией в своем блоге, на которой позирует с сыном и супругой Ольгой Пилевской, которая держит руку на округлившемся животе. Напомним, что с бывшей супругой Владимир воспитывает четырех дочек — Ясмин, Станиславу, Мию и Уму. В браке с новой возлюбленной Ольгой у музыканта растет сын Федор.
Бар Рафаэли
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian
Известная модель и экс-возлюбленная Леонардо ДиКаприо Бар Рафаэли несколько месяцев назад сообщила, что станет мамой в третий раз. У Бар со вторым мужем бизнесменом Ади Эзрой уже есть две дочери: трехлетняя Лив и двухлетняя Эль. Бар Рафаэли в интервью 2015 года признавалась, что мечтает о большой семье. Тогда она отметила, что следующие десять лет пройдут для нее под знаком семьи. Сама Бар росла в семье, где было четверо детей.
Анастасия Костенко
Фото: Instagram
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в начале осени сообщили, что ждут второго ребенка. Они опубликовали кадры из фотосессии, на которой виден большой живот супруги футболиста. «Любовь творит чудеса», — подписала Анастасаия фотографии. Первый общий ребенок пары — дочь Милана родилась в августе 2018 года. Напомним, брак с Анастасией стал для футболиста третьим. От первой жены у Дмитрия есть 10-летняя дочь Ангелина.
Милла Йовович
Фото: Instagram
Актриса и модель Милла Йовович — дважды мама. Счастье материнства она познала только с третьим мужем — режиссером Полом Андерсоном. Пара не желала останавливаться на этом и пыталась обзавестись третьим ребенком, однако долгое время у них ничего не получалось. «Я снова беременна. Когда я узнала об этом 13 недель назад, у меня были смешанные эмоции. Из-за возраста и страха снова потерять ребенка, как в прошлый раз, я не хотела привязываться к нему раньше времени. Последние месяцы я и моя семья были как на иголках, это вовсе не было весело. Большую часть времени мы бегали по врачам и ждали результатов анализов. К счастью, теперь мы можем быть уверены, что все хорошо. И мы знаем, что это будет еще одна девочка! В любом случае, пожелайте мне удачи. А я отправлю в ответ свою любовь и буду сообщать о ходе беременности», — написала наконец счастливая Милла в блоге и показала заметно округлившийся живот.
Ида Галич
Фото: Instagram
Популярный блогер Ида Галич скоро впервые станет мамой. «Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит. Всем спасибо за поздравления, мы еще совсем маленькие, но конспиратор из меня так се», — написала она в своем микроблоге и показала видео, в котором продемонстрировала изменившуюся фигуру.
Ассоль Васильева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Впервые станут родителями в скором времени рэпер ST и модель Ассоль Васильева впервые станут родителями. Исполнитель и телеведущая поделились радостной новостью в Instagram, опубликовав фото со снимком УЗИ. «Я БУДУ ПАПОЙ!!! Люблю тебя, Ассоль», — написал счастливый Александр. Напомним, Ассоль – известная модель, которую часто сравнивают с Анджелиной Джоли. А рэпер ST – номинант премии МУЗ-ТВ, автор песен Ольги Бузовой и автор рекордов по беспрерывной трансляции концертов. Так, его 24-часовое выступление в эфире посмотрели более 7 млн человек.
Дженна Деван
Фото: Getty
Дженна Деван, прославившаяся после съемок в фильме «Шаг вперед», ждет второго ребенка. Отцом малыша стал 43-летний актер Стив Кази. Влюбленные признались, что испытывают невероятные эмоции: «Мы не можем быть более счастливы, чем сейчас, когда наша семья разрастается». Напомним, что актриса вновь обрела личное счастье вскоре после развода с первым супругом – актером Ченнингом Татумом. Они были в браке 9 лет и расстались в конце 2018 года. У них растет 6-летняя дочь Эверли.
Яна Гладких
Фото: Instagram
Яна Гладких сообщила поклонникам две новости: во-первых, она беременна во второй раз, а, во-вторых, еще не родившемуся малышу в будущем нужна будет помощь. «Степан Гладких, 0 месяцев, транспозиция магистральных сосудов. Узнав, что она ждет ребенка с пороком сердца, Яна решила: «Делай, что должно, и будь что будет…», — такой вердикт стоит в документах беременной Яны, сообщило историю актрисы издание «Аргументы и факты». Когда Яна и ее супруг узнали про диагноз, то решили, что сделают для Степы все. Сразу после рождения малышу сделают операцию на открытом сердце, без этого он не выживет. Дальше он будет жить обычной жизнью. Операцию проведут в Германии, в клинике «Асклепиос», где провели уже не одно подобное вмешательство, после которых дети стали здоровыми. Но у молодой семьи Яны Гладких нет необходимых 4,5 млн рублей. Деньги можно перечислить несколькими способами, обозначенными здесь.
Фото: getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram
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