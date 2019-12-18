Самойлова, Ушакова, Бортич и другие звезды, объявившие о беременности в 2019 году

Актриса и модель Милла Йовович — дважды мама. Счастье материнства она познала только с третьим мужем — режиссером Полом Андерсоном. Пара не желала останавливаться на этом и пыталась обзавестись третьим ребенком, однако долгое время у них ничего не получалось. «Я снова беременна. Когда я узнала об этом 13 недель назад, у меня были смешанные эмоции. Из-за возраста и страха снова потерять ребенка, как в прошлый раз, я не хотела привязываться к нему раньше времени. Последние месяцы я и моя семья были как на иголках, это вовсе не было весело. Большую часть времени мы бегали по врачам и ждали результатов анализов. К счастью, теперь мы можем быть уверены, что все хорошо. И мы знаем, что это будет еще одна девочка! В любом случае, пожелайте мне удачи. А я отправлю в ответ свою любовь и буду сообщать о ходе беременности», — написала наконец счастливая Милла в блоге и показала заметно округлившийся живот.

Ида Галич