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34-летняя супермодель Бар Рафаэли станет мамой в третий раз

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Бар Рафаэли 34 года

Фото: Picture Alliance
О радостном известии модель сообщила в Instagram.

Известная израильская супермодель Бар Рафаэли ждет третьего малыша. Об этом она рассказала в присутствии своего близкого друга – ведущего Асси Азара. В видеоролике модель буквально светится от счастья.

БарРафаэли призналась в третьей бременности

У Бар со вторым мужем бизнесменом Ади Эзрой уже есть две дочери: Лив, которой в августе исполнится 3 года, и полуторогодовалая Эль.

Бар Рафаэли в интервью 2015 года признавалась, что мечтает о большой семье. Тогда она отметила, что следующие 10 лет пройдут для нее под знаком семьи. Сама Бар росла в семье, где было четверо детей.

Бар Рафаэли

Второй муж Бар – Ади - наследник компании его деда Дуди Neto Group, одного из пяти ведущих пищевых конгломератов в Израиле. Пара сыграла свадьбу в 2015 году в присутствии 300 гостей.

Впервые Бар вышла замуж в 18 лет за друга семьи, но вскоре брак распался. В 2006-2009 годах модель встречалась с Леонардо ДиКаприо.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Picture Alliance

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