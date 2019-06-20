34-летняя супермодель Бар Рафаэли станет мамой в третий раз

У Бар со вторым мужем бизнесменом Ади Эзрой уже есть две дочери: Лив, которой в августе исполнится 3 года, и полуторогодовалая Эль.

Бар Рафаэли в интервью 2015 года признавалась, что мечтает о большой семье. Тогда она отметила, что следующие 10 лет пройдут для нее под знаком семьи. Сама Бар росла в семье, где было четверо детей.