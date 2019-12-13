25-летняя Александра Бортич принимает поздравления с беременностью

Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении». На съемках YouTube-шоу «Comment out» звезда появилась в просторном пиджаке.

В ходе эфира, когда гостья ведущий предположил, что гостья беременна и поздравил ее, на что она ответила: «Спасибо!»

Однако пиджак, скрывающий заметно округлившийся живот, Саша снимать не стала, объяснив это тем, что у нее полные руки.

Александра Бортич — супруга бизнесмена Евгения Савельева, пара сыграла свадьбу этой весной. Для Саши этот брак стал вторым. Об отношениях пары впервые заговорили около года назад.