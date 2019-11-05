Оксана Самойлова подтвердила беременность, показав фото с большим животом: «Сами в шоке»

И теперь многодетная мать подтвердила, что опять находится в интересном положении. Джиган с женой и дочками отдыхает на Мальдивах. Оксана разместила в Instagran семейную фотографию, на которой у нее виден уже большой живот. «Сами в шоке», — написала она.