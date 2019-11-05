Оксана Самойлова подтвердила беременность, показав фото с большим животом: «Сами в шоке»
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Фото: Instagram
Несколько дней назад в Сети появилась информация, что Оксана Самойлова ждет ребенка. Подписчики заподозрили, что жена Джигана выкладывает в соцсети старые фотографии с плоским животом. После появления слухов пара хранила молчание.
И теперь многодетная мать подтвердила, что опять находится в интересном положении. Джиган с женой и дочками отдыхает на Мальдивах. Оксана разместила в Instagran семейную фотографию, на которой у нее виден уже большой живот. «Сами в шоке», — написала она.
«Аааааа, мои поздравления», — написала Ольга Бузова.
«Ооооо мааааай гад!!!!!! Поздравляю», — прокомментировала снимок Айза Анохина.
«Ждем еще одну девочку», «Какие же вы крутые», «Это круто», «Любовь творит чудеса», — прокомментировали подписчики Самойловой.
У 31-летней Оксаны Самойловой и 34-летнего Дениса Устименко-Вайнштейна (настоящее имя Джигана, - прим. ред.) уже есть три дочери: 8-летняя Ариэлла, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя.
Фото и видео: Instagram
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