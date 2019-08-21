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Нужна помощь: беременная актриса Яна Гладких собирает 4,5 млн рублей на операцию будущему ребенку

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Гладких на 6-м месяце беременности

Фото: Instagram

Скоро на свет появится Степа, которому врачи уже поставили страшный диагноз.

Яна Гладких - мама маленького Левы, которому недавно исполнился год. Через несколько месяцев 28-летняя актриса станет мамой во второй раз. Но врачи уже поставили страшный диагноз пока еще неродившемуся малышу.

Старший сын Яны Гладких - Лев

«Степан Гладких, 0 месяцев, транспозиция магистральных сосудов», - такой вердикт стоит в документах беременной Яны, рассказывает ее историю издание «Аргументы и факты». Узнав, что она ждет ребенка с пороком сердца, Яна решила: «Делай, что должно, и будь что будет…».

Яна Гладких находится уже на шестом месяце беременности. Но сразу, как только Яна с мужем Иваном узнали, что опять станут родителями, придумали ему имя – Степан.

«Мы с Иваном всего два года, а уже ждем второго малыша, - рассказывает Яна. - Совершенно мой человек. После рождения Левы я уже через две недели вернулась к работе. Решили так: я работаю, пока есть работа, а Ваня сидит с сыном. Нужно постоянно, как говорится, быть в обойме, потому что иначе тебя забывают», - рассказывает Яна Гладких.

Когда супруги узнали про диагноз, то решили, что сделают для Степы все. Сразу после рождения малышу сделают операцию на открытом сердце, без этого он не выживет. Дальше он будет жить обычной жизнью.

Операцию проведут в Германии, в клинике «Асклепиос», где провели уже не одно подобное вмешательство, после которых дети стали здоровыми. Но у молодой семьи Яны Гладких нет необходимых 4,5 млн рублей.

Фонд «АиФ. Доброе сердце» начинает сбор денег для Степы. Деньги можно перечислить несколькими способами, обозначенными здесь.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам: +7-916-941-41-12; +7-495-646-57-89 (доб. 4554) или по электронной почте dobroe@aif.ru.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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