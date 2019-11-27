43-летний лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз

«А четвертый кто?», «Четвертый пока скрыт от глаз людских», «Клааааааас!!!», «Крутяк», «Поздравляяяяяюююю!!!», «Володя крут неймоверно», «Хоккейная пятерка есть, судья тоже нужен)))) Поздравляем», «Пусть это будет только начало вашей большой и дружной семьи», «Безумно рада и обожаю вашу семью!!!! Счастья вашей большой семье», — догадались подписчики.

Напомним, что с бывшей супругой Владимир воспитывает четырех дочек — Ясмин, Станиславу, Мию и Уму. В браке с новой возлюбленной Ольгой у музыканта растет сын Федор.

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