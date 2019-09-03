Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка

Первый общий ребенок пары - дочь Милана родилась в августе 2018 года. О том, что Анастасия может находиться в положении, поклонники четы Тарасовых начали подозревать, когда Дмитрий и Анастасия улетели в отпуск в Италию. Сами они на слухи не реагировали.

Напомним, брак с Анастасией стал для футболиста третьим. От первой жены у Дмитрия есть 10-летняя дочь Ангелина.