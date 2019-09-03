Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут второго ребенка

Футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко скоро станут родителями во второй раз. Об этом сообщили сами влюбленные, опубликовав кадры из фотосессии, на которой виден большой живот Анастасии. «Любовь творит чудеса», - подписала она фотографии.
Судя по заметно округлившимся формам стройной красавицы, она находится в середине беременности. И у малышки Миланы скоро появится братик или сестра. Дату, когда малыш должен родиться, Дмитрий и Анастасия не назвали.
Первый общий ребенок пары - дочь Милана родилась в августе 2018 года. О том, что Анастасия может находиться в положении, поклонники четы Тарасовых начали подозревать, когда Дмитрий и Анастасия улетели в отпуск в Италию. Сами они на слухи не реагировали.
Напомним, брак с Анастасией стал для футболиста третьим. От первой жены у Дмитрия есть 10-летняя дочь Ангелина.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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