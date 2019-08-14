«Сюрприз!» 31-летняя модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца

Модель плюс-сайз Эшли Грэм вскоре станет мамой. И, судя по ее весьма округлившемуся животику, произойдет это через несколько месяцев. 31-летняя красавица хранила свое интересное положение в тайне, публикуя в Instagram старые фото.
Эшли с супругом – режиссером Джастином Эрвином обрадовали поклонников радостной новостью в 9-ю годовщину свадьбы, опубликовав трогательное видео. «Сюрприз!», - радостно закричали в камеру будущие родители.
«Сегодня 9 лет, как я вышла замуж за любовь моей жизни. Это было лучшее приключение с самым любимым в мире человеком! Сегодня мы рады и вдохновлены отпраздновать это событие нашей растущей семьей. С годовщиной, @mrjustinervin. Жизнь становится еще лучше!», - поздравила Эшли супруга.
Джастин Эрвин в своем Instagram опубликовал трогательное видео с женой и ребенком на снимке УЗИ. «Моя вечная любовь и ежедневное вдохновение, с годовщиной. Эти 9 лет проиграли как целая жизнь. Моя настоящая жизнь началась, когда в нее вошла ты. Я люблю тебя, я люблю нас», - написал Джастин.
Фото: Instagram
Эшли и Джастин познакомились в 2009 году и поженились год спустя. Эрвина не смущает полнота супруги – он приверженец идей движения «Здоровье при любом размере». Эшли рассказывала, что предыдущие ее парни обращали внимание на ее формы и боялись, что с возрастом модель станет еще больше. А Джастином она почувствовала себя красивой и по-настоящему желанной.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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