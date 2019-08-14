«Сюрприз!» 31-летняя модель плюс-сайз Эшли Грэм ждет первенца

Модель плюс-сайз Эшли Грэм вскоре станет мамой. И, судя по ее весьма округлившемуся животику, произойдет это через несколько месяцев. 31-летняя красавица хранила свое интересное положение в тайне, публикуя в Instagram старые фото.

Эшли с супругом – режиссером Джастином Эрвином обрадовали поклонников радостной новостью в 9-ю годовщину свадьбы, опубликовав трогательное видео. «Сюрприз!», - радостно закричали в камеру будущие родители.