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38-летняя Дженна Деван ждет второго ребенка

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Слайд, который
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Дженна Деван и Стив Кази

Фото: Instagram

Отцом малыша стал коллега актрисы.

Дженна Деван, прославившаяся после съемок в фильме «Шаг вперед», ждет второго ребенка. Отцом малыша стал 43-летний актер Стив Кази.

Дженна Деван

Влюбленные признались, что испытывают невероятные эмоции: «Мы не можем быть более счастливы, чем сейчас, когда наша семья разрастается», - отметили Деван и Кази. О том, что у них появится общий малыш влюбленные сообщили менее чем через год после начала их романа.

38-летняя Дженна вновь обрела личное счастье вскоре после развода с первым супругом – актером Ченнингом Татумом. Напомним, актеры были в браке 9 лет и расстались в конце 2018 года. У них растет 6-летняя дочь Эверли. После развода супруги оформили общую опеку над девочкой и совместное ее содержание.

Дженна с дочкой

Фото: EAST NEWS

Стив Кази 7 лет состоял в отношениях с актрисой Меган Хилти. С Дженной он начал встречаться в октябре 2018 года.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, East News

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