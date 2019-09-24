38-летняя Дженна Деван ждет второго ребенка

Влюбленные признались, что испытывают невероятные эмоции: «Мы не можем быть более счастливы, чем сейчас, когда наша семья разрастается», - отметили Деван и Кази. О том, что у них появится общий малыш влюбленные сообщили менее чем через год после начала их романа.