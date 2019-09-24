38-летняя Дженна Деван ждет второго ребенка

Дженна Деван, прославившаяся после съемок в фильме «Шаг вперед», ждет второго ребенка. Отцом малыша стал 43-летний актер Стив Кази.
Влюбленные признались, что испытывают невероятные эмоции: «Мы не можем быть более счастливы, чем сейчас, когда наша семья разрастается», - отметили Деван и Кази. О том, что у них появится общий малыш влюбленные сообщили менее чем через год после начала их романа.
38-летняя Дженна вновь обрела личное счастье вскоре после развода с первым супругом – актером Ченнингом Татумом. Напомним, актеры были в браке 9 лет и расстались в конце 2018 года. У них растет 6-летняя дочь Эверли. После развода супруги оформили общую опеку над девочкой и совместное ее содержание.
Фото: EAST NEWS
Стив Кази 7 лет состоял в отношениях с актрисой Меган Хилти. С Дженной он начал встречаться в октябре 2018 года.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram, East News
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