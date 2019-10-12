37-летняя телеведущая Ольга Ушакова ждет четвертого ребенка
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Фото: Instagram Ольги Ушаковой
37-летняя телеведущая Ольга Ушакова поделилась с фолловерами радостной новостью — они с супругом готовятся стать родителями в четвертый раз. «Последний раз...скорее всего...наверное...может быть 😄 Вот такие новости у нас, друзья ❤️ Хотя для кого-то уже и не новости. Мы ещё только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили 😄 Видимо, кто-то слишком много ест», — написала звезда Первого канала под свежим фото.
«Какая красивая фото!!!!!!! Маманя, вперёд!!!!» — написала коллега Ольги Светлана Зейналова.
«Офигеть! Ураааааа! Поздравляю! Какое счастье»😀 , — радуется актриса Мария Шумакова.
«Тебе идёт:)», — уверен телеведущий Дмитрий Борисов.
«От мамы четверых 🙌 Самой счастливой беременности и легких родов. Поздравляю! 😍👍», «Боже мооооой🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Я вас поздравляю😍🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 какие вы молодцы❤️❤️», «Класс!) Поздравляю! Молодцы!», «Боже какая новость! Я так удивилась от радости за вас, за то что решились ещё на малыша, ведь младшенькая ещё такая крошка».
Напомним, у Ольги Ушаковой три дочери, младшая из которых родилась в апреле 2018 года.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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