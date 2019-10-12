37-летняя телеведущая Ольга Ушакова ждет четвертого ребенка

«Какая красивая фото!!!!!!! Маманя, вперёд!!!!» — написала коллега Ольги Светлана Зейналова.

«Офигеть! Ураааааа! Поздравляю! Какое счастье»😀 , — радуется актриса Мария Шумакова.

«Тебе идёт:)», — уверен телеведущий Дмитрий Борисов.

«От мамы четверых 🙌 Самой счастливой беременности и легких родов. Поздравляю! 😍👍», «Боже мооооой🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Я вас поздравляю😍🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 какие вы молодцы❤️❤️», «Класс!) Поздравляю! Молодцы!», «Боже какая новость! Я так удивилась от радости за вас, за то что решились ещё на малыша, ведь младшенькая ещё такая крошка».

Напомним, у Ольги Ушаковой три дочери, младшая из которых родилась в апреле 2018 года.

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!