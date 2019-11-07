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«Получилось то, что получилось»: Оксана Самойлова высказалась по поводу пола будущего малыша

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Слайд, который
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Джиган и Оксана Самойлова

Фото: Instagram Оксаны Самойловой

Супруга Джигана отреагировала на слухи о себе.

На днях стало известно, что рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова готовятся стать родителями в четвертый раз. Многочисленные поклонники пары надеются, что Оксана беременна мальчиком. Несколько часов назад Самойлова в своем блоге высказалась о поле будущего ребенка: «Знаю, что всех больше всего волнует самый главный вопрос : «кто будет? девочка или мальчик?»👧🧒кажется, в нашей ситуации это реально важно😂я надеюсь, вы уже сделали ставки 🎰🤣скажу только одно))живот у меня абсолютно такой же формы, как и всегда, поэтому все гадания по животу приведут вас к тому же, к чему приводили предыдущие 3 раза))😂».

Многодетная мама надеется, что в эту беременность не наберет много лишних килограммов, поскольку возвращаться в форму после родов будет сложнее, чем после предыдущих беременностей: «4 беременность это не первая и не вторая и даже не третья, приходится помогать своему организму))а хочется, как обычно, сладкого и углеводов)) отекаю тоже как всегда )».

Оксана отметила, что слухи о якобы проведенном ЭКО не соответствуют действительности: «ЭКО мы никакого не делали, конечно же))то, что пишут по этому поводу, адский бред ))получилось то, что получилось )))🐣😀кстати».

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова поженились в 2012 году после трехлетнего романа. Пара воспитывает трех дочек: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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