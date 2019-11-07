«Получилось то, что получилось»: Оксана Самойлова высказалась по поводу пола будущего малыша

Оксана отметила, что слухи о якобы проведенном ЭКО не соответствуют действительности: «ЭКО мы никакого не делали, конечно же))то, что пишут по этому поводу, адский бред ))получилось то, что получилось )))🐣😀кстати».

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова поженились в 2012 году после трехлетнего романа. Пара воспитывает трех дочек: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю.