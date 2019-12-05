Эффектная, энергичная и соблазнительная: самые яркие видео беременной plus-size модели Эшли Грэм
Знаменитая и успешная plus-size модель Эшли Грэм совсем скоро впервые станет мамой. Неугомонная Эшли продолжает вести активный образ жизни и на последних месяцах беременности: она выходит в свет, раздает интервью, работает, эффектно наряжается и снимает зажигательные ролики, которые публикует на своей странице в Instagram.
Фото: instagram
Видео: Анна Егорова / Passion.ru
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