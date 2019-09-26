Рэпер ST и модель Ассоль Васильева впервые станут родителями

31-летний рэпер Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, и его 33-летняя жена Ассоль Васильева ждут первенца.
Исполнитель и телеведущая поделились радостной новостью в Instagram, опубликовав фото со снимком УЗИ. «Я БУДУ ПАПОЙ!!! Люблю тебя, @assol13», - написал счастливый Александр.
Под постом появились поздравления от Сергея Шнурова, Тимати, Гуфа, Анны Бузовой, Тимура Родригеса и других друзей пары.
Ассоль Васильева и ST поженились в 2015 году. Свадьба прошла в Москве в кругу семьи. Ассоль – известная модель, которую часто сравнивают с Анджелиной Джоли. А рэпер ST – номинант премии МУЗ-ТВ, автор песен Ольги Бузовой и автор рекордов по беспрерывной трансляции концертов. Так, его 24-часовое выступление в эфире посмотрели более 7 млн человек.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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