Рэпер ST и модель Ассоль Васильева впервые станут родителями

Под постом появились поздравления от Сергея Шнурова, Тимати, Гуфа, Анны Бузовой, Тимура Родригеса и других друзей пары.

Ассоль Васильева и ST поженились в 2015 году. Свадьба прошла в Москве в кругу семьи. Ассоль – известная модель, которую часто сравнивают с Анджелиной Джоли. А рэпер ST – номинант премии МУЗ-ТВ, автор песен Ольги Бузовой и автор рекордов по беспрерывной трансляции концертов. Так, его 24-часовое выступление в эфире посмотрели более 7 млн человек.