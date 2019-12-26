«Думала панкреатит, а это токсикоз»: Мария Миронова рассказала о нежданной беременности и на кого похож ее сын
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Фото: Starface
Летом 2019 года 46-летняя Мария Миронова шокировала своих поклонников, опубликовав в Instagram видео из Греции, на котором показала свой уже большой к тому времени живот. Ее сын Федор появился на свет через 27 лет после рождения ее старшего наследника Андрея.
Мужа и ребенка актриса не показывает в социальных сетях, тщательно оберегая личную жизнь. «Нам это не надо. Муж не любит фотографироваться, и я тоже. Не люблю лишних людей в личной жизни, — говорит актриса. — А в социальных сетях иногда публикую что-то, чтобы развеять мифы и слухи».
Мария рожала сына в Греции. Эту страну она выбрала из-за доктора, который вел ее беременность. У него есть клиники в США, Англии и Греции. «США далеко, в Англии все дорого, а Греция нам идеально подошла из-за климата, моря и еды», —рассказывает Мария Миронова. Там она и провела последние недели до появления сына на свет и еще полтора месяца после того, как стала мамой.
Из-за таинственности Марии поклонники стали подозревать, что ребенка ей выносила суррогатная мать, а за границу она уехала, чтобы скрыть этот факт.
«Это просто смешно. Меня десятки людей видели с животом. Я до последнего снималась», — рассказывает актриса.
Мария призналась, что новость о беременности стала для нее неожиданностью. «Я думала, что у меня приступ панкреатита, а оказалось, что токсикоз начался. Я была готова, что выносить и родить ребенка в 46 лет будет трудно», — вспоминает она.
Роды у Марии начались в ночь на 30 сентября — с воскресенья на понедельник. И врач, ради которого Мария прилетела рожать в Грецию, находился в своем загородном доме на побережье за 200 км от клиники.
«Когда все началось, я была ошалевшая. В клинике меня окружали медики, которые не говорили по-английски. Я, как могла, пыталась донести до них, что со мной нельзя ничего делать до тех пор, пока не приедет мой врач. В итоге с перепугу я родила сама раньше, чем он добрался до больницы», — вспоминает актриса.
Через полтора месяца после рождения Федора семья перебралась в Подмосковье. И Мария Миронова практически сразу приступила к работе — в ближайшее время на экраны выйдет несколько картин с ее участием.
«В Греции на солнышке Федя был активным и даже беспокойным, а после приезда в Москву стали идеально-спокойным. Во время акклиматизации он просто впал в спячку», — рассказывает актриса о малыше.
В беседе с изданием «7 Дней» на вопрос, на кого похож ее младший сын, Мария Миронова с улыбкой отвечает: «Да на меня!».
Фото и видео: Starface, Instagram
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