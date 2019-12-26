«Думала панкреатит, а это токсикоз»: Мария Миронова рассказала о нежданной беременности и на кого похож ее сын

Из-за таинственности Марии поклонники стали подозревать, что ребенка ей выносила суррогатная мать, а за границу она уехала, чтобы скрыть этот факт.

«Это просто смешно. Меня десятки людей видели с животом. Я до последнего снималась», — рассказывает актриса.

Мария призналась, что новость о беременности стала для нее неожиданностью. «Я думала, что у меня приступ панкреатита, а оказалось, что токсикоз начался. Я была готова, что выносить и родить ребенка в 46 лет будет трудно», — вспоминает она.

Роды у Марии начались в ночь на 30 сентября — с воскресенья на понедельник. И врач, ради которого Мария прилетела рожать в Грецию, находился в своем загородном доме на побережье за 200 км от клиники.

«Когда все началось, я была ошалевшая. В клинике меня окружали медики, которые не говорили по-английски. Я, как могла, пыталась донести до них, что со мной нельзя ничего делать до тех пор, пока не приедет мой врач. В итоге с перепугу я родила сама раньше, чем он добрался до больницы», — вспоминает актриса.

Через полтора месяца после рождения Федора семья перебралась в Подмосковье. И Мария Миронова практически сразу приступила к работе — в ближайшее время на экраны выйдет несколько картин с ее участием.

«В Греции на солнышке Федя был активным и даже беспокойным, а после приезда в Москву стали идеально-спокойным. Во время акклиматизации он просто впал в спячку», — рассказывает актриса о малыше.

В беседе с изданием «7 Дней» на вопрос, на кого похож ее младший сын, Мария Миронова с улыбкой отвечает: «Да на меня!».