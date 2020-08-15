Наталья Рудова пообещала скрывать беременность и детей, пока те не пойдут в школу

Звезда сериалов «Татьянин день» Наталья Рудова продолжает отрицать слухи о своей беременности. На днях 37-летнюю артистку с округлившимся животом видели в компании известного ресторатора. Журналисты предположили, что они встречаются, и мужчина может быть отцом первенца Рудовой. Но та вскоре опровергла слухи. Но этого актрисе почему-то показалось мало, и она дополнительно пообещала, что поклонники и пресса не узнают о ее детях, пока те не пойдут в первый класс.