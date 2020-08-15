Наталья Рудова пообещала скрывать беременность и детей, пока те не пойдут в школу
Фото: Instagram
Звезда сериалов «Татьянин день» Наталья Рудова продолжает отрицать слухи о своей беременности. На днях 37-летнюю артистку с округлившимся животом видели в компании известного ресторатора. Журналисты предположили, что они встречаются, и мужчина может быть отцом первенца Рудовой. Но та вскоре опровергла слухи. Но этого актрисе почему-то показалось мало, и она дополнительно пообещала, что поклонники и пресса не узнают о ее детях, пока те не пойдут в первый класс.
Никогда не была беременна, а если когда-то буду, то вы об этом узнаете, скорее всего, когда мои дети пойдут в школу,
— отрезала артистка. И заодно описала свой типаж мужчин, в который приписанный ей в качестве жениха ресторатор не вписывается. «Я люблю очень ярких, харизматичных красавчиков, блондинов с голубыми глазами, удлиненными волосами», - отметила Рудова. И выложила в качестве «образцов» снимки известных актеров от Чарли Ханнэма до Леонардо ди Каприо.
Наталья Рудова в конце «нулевых» встречалась с Кириллом Сафоновым, позднее — с Дмитрием Колдуном. В 2016 году папарацци сняли ее вместе с певцом Кириллом Туриченко. Также ей приписывали роман с музыкантом Артемом Пиндюрой и резидентом Comedy Club Евгением Синяковым. Рудова не замужем, детей у актрисы нет.
_Фото: @rudovanata/Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!