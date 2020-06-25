«Это мое сокровище»: Наталья Рудова дала редкий комментарий о личной жизни и рассказала об идеальном мужчине
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
«Несмотря на всю свою внешнюю открытость, я абсолютно закрытый человек. Я категорически не могу вообще кого-то посвящать в свою личную жизнь. У меня на этом стоит печать за семью замками. При этом мои бывшие парни прекрасно это воспринимают, и мне это очень нравится... Просто моя личная жизнь — это мое. Это мое сокровище. Я очень тяжело воспринимаю любое вмешательство в мою личную жизнь. Не люблю, когда чужие люди до меня дотрагиваются, я не фанат новых компаний, тяжело воспринимаю новых людей», — рассказала Наталья в интервью Peopletalk.
Также актриса отметила, что сейчас свободна и описала мужчину, который может завоевать ее сердце: «Умный, воспитанный, щедрый и очень талантливый в своем деле. С артистами я бы не хотела встречаться, хотя чувствам не прикажешь. Обычно я довольно длительное время нахожусь в отношениях. С первой любовью я была семь лет, другой роман продлился три года... Вообще я категорически не влюбчивая, что мне мешает жить, как мне кажется».
Фото: Globallookpress, Instagram
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