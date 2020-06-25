«Это мое сокровище»: Наталья Рудова дала редкий комментарий о личной жизни и рассказала об идеальном мужчине

«Несмотря на всю свою внешнюю открытость, я абсолютно закрытый человек. Я категорически не могу вообще кого-то посвящать в свою личную жизнь. У меня на этом стоит печать за семью замками. При этом мои бывшие парни прекрасно это воспринимают, и мне это очень нравится... Просто моя личная жизнь — это мое. Это мое сокровище. Я очень тяжело воспринимаю любое вмешательство в мою личную жизнь. Не люблю, когда чужие люди до меня дотрагиваются, я не фанат новых компаний, тяжело воспринимаю новых людей», — рассказала Наталья в интервью Peopletalk.