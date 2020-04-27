Светлана Лобода снялась в стильном и нежном видео с дочками, не вставая с постели: «Самое Доброе утро»

«Самое Доброе утро Малышки LO», — подписала звездная мама.

«Голова закружилась», «Какие вы классные», «Боже, это теперь мой самый любимый видос на всех просторах интернета, вы сделали мой день, зайки», «Как остановиться смотреть», «Каждое утро бы так начиналось! Заряд хорошего настроения на весь день», — обсуждают восхищенные подписчики.

Недавно Еве, старшей дочери Светланы Лободы, исполнилось 9 лет. Младшая дочь певицы Тильда, лицо и личность отца которой она пока скрывает, в мае отметит второй день рождения. Большая часть фанатов Лободы считает, что отец девочки — Тилль Линдеманн. Представители звезд эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.