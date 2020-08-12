Повязка на локте и приталенное платье: Наталья Рудова показала фигуру на фоне слухов о беременности
Фото: Instagram/@rudovanata
37-летняя Наталья Рудова предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Однако на фоне новостей о своей беременности, на днях появившихся в СМИ, актриса показала фото, немало заинтриговавшее фолловеров. Короткое приталенное сиреневое платье с цветочным принтом от Zara и белая повязка на локте — на первый взгляд, никаких изменений во внешности красавицы-блондинки не видно. Правда, подобные повязки накладывают после сдачи анализов, а фон, на котором сфотографирована Наталья, уж очень напоминает один из элитных московских роддомов.
«Наверное, анализы какие-то сдавала», «Она беременна, кровь сдавала, как положено беременным», «Здесь она вовсе без живота, вы до сих пор верите в то, что она беременна?», «Анализы сдавала, потому что беременна!», «Она беременна, сдавала кровь в Лапино», «Чёт ты поднабрала..», «Поздравляю с беременностью! Здоровья малышу!», «Беременяш», «А вы беременны) Поздравляю)», — пишут фолловеры.
Пока Наталья Рудова не подтвердила и не опровергла слухи о своем «интересном положении».
Фото: Instagram/@rudovanata
Видео: Instagram/@rudovanata
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