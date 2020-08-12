Повязка на локте и приталенное платье: Наталья Рудова показала фигуру на фоне слухов о беременности

«Наверное, анализы какие-то сдавала», «Она беременна, кровь сдавала, как положено беременным», «Здесь она вовсе без живота, вы до сих пор верите в то, что она беременна?», «Анализы сдавала, потому что беременна!», «Она беременна, сдавала кровь в Лапино», «Чёт ты поднабрала..», «Поздравляю с беременностью! Здоровья малышу!», «Беременяш», «А вы беременны) Поздравляю)», — пишут фолловеры.

Пока Наталья Рудова не подтвердила и не опровергла слухи о своем «интересном положении».