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Повязка на локте и приталенное платье: Наталья Рудова показала фигуру на фоне слухов о беременности

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Наталья Рудова

Фото: Instagram/@rudovanata

На днях СМИ сообщили, что 37-летняя актриса находится в ожидании ребенка.

37-летняя Наталья Рудова предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Однако на фоне новостей о своей беременности, на днях появившихся в СМИ, актриса показала фото, немало заинтриговавшее фолловеров. Короткое приталенное сиреневое платье с цветочным принтом от Zara и белая повязка на локте — на первый взгляд, никаких изменений во внешности красавицы-блондинки не видно. Правда, подобные повязки накладывают после сдачи анализов, а фон, на котором сфотографирована Наталья, уж очень напоминает один из элитных московских роддомов.

«Наверное, анализы какие-то сдавала», «Она беременна, кровь сдавала, как положено беременным», «Здесь она вовсе без живота, вы до сих пор верите в то, что она беременна?», «Анализы сдавала, потому что беременна!», «Она беременна, сдавала кровь в Лапино», «Чёт ты поднабрала..», «Поздравляю с беременностью! Здоровья малышу!», «Беременяш», «А вы беременны) Поздравляю)», — пишут фолловеры.

Пока Наталья Рудова не подтвердила и не опровергла слухи о своем «интересном положении».

Фото: Instagram/@rudovanata

Видео: Instagram/@rudovanata

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