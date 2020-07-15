Арзамасова и Авербух встречаются много лет? В Сети обсуждают новые подробности звездного романа
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
В начале июля стало известно, что актриса Лиза Арзамасова встречается с Ильей Авербухом. Парочку засняли в кафе, и отрицать очевидное уже не имело смысла.
Новость о том, что романтичная и нежная Лиза состоит в любовной связи с видавшим виды взрослым мужчиной, вызвала неоднозначную реакцию у ее поклонников. Позже Арзамасова даже назвала это истерикой на пустом месте.
И теперь Лиза посвятила подписчикам новое сообщение в социальной сети. Причем, в ее большом тексте явно прослеживается ирония.
«Как там говорят? "Хоть веревочки пришей"? Спасибо вам большое! Мне обняли (писала "подняли", но даже не буду исправлять — замечательная опечатка!) настроение ваши комментарии, дорогие друзья! Вообще, в очередной раз убеждаюсь в том, что люди — гораздо лучше, красивее и интереснее, чем иногда сами о себе думают!
В дороге я обычно стараюсь ответить на бОльшее количество ваших комментариев и вопросов. Отвечаю обычно по порядку, но тут у меня обнаружился пост, под которым больше 1500 комментариев. Сразу было понятно, что ответить всем не смогу. И тогда я стала открывать ваши профили и смотреть ваши фотографии. Я так увлеклась... И даже расстраивалась, когда профили были закрытыми. Вы прекрасны! Лето, цветы, пейзажи, ваши дети и родители, ваши улыбки, урожаи, хобби, вкусности на столе, глубокие философские мысли. Я очарована. Будто какую-то очень красивую картину мира увидела. Как бы не было многим сложно, но все находят повод для радости и место красоте. И я все время улыбалась... Да, да, та самая "улыбка до ушей"! Спасибо вам за знакомство! Хотя вы и не знали, как увлеченно я сегодня с вами знакомилась», — написала актриса.
На новую публикацию Лизу, очевидно, сподвигли ненужные и непрошенные советы, которые ей принялись давать после того, как ее любовь получила огласку.
Кстати, телеграм-канал «НеМалахов», специализирующий на светской хронике, сообщил, что роман пары длится уже много лет. «Илья Авербух начал встречаться с Лизой Арзамасовой, когда ей было всего 17, заявила ведущая шоу "Фигурвью" Елена Родина. Это случилось в 2012 году, а познакомилась пара на проекте "Лед и пламень". Авербух тогда выступал продюсером и постановщиком, а Лиза заняла в телепроекте второе место. И было ей тогда всего 15», — пишет «НеМалахов».
Ранее Илья Авербух сам прокомментировал свои нежные отношения с молодой избранницей, а чуть позже на эту тему высказалась его бывшая жена Ирина Лобачева, отметив, что «ему давно нужна нормальная девушка».
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой, Ильи Авербуха, Anatoly Lomohov/ Global Look press, кадры фильма «Папины дочки»
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