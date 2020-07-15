Арзамасова и Авербух встречаются много лет? В Сети обсуждают новые подробности звездного романа

«Как там говорят? "Хоть веревочки пришей"? Спасибо вам большое! Мне обняли (писала "подняли", но даже не буду исправлять — замечательная опечатка!) настроение ваши комментарии, дорогие друзья! Вообще, в очередной раз убеждаюсь в том, что люди — гораздо лучше, красивее и интереснее, чем иногда сами о себе думают!

В дороге я обычно стараюсь ответить на бОльшее количество ваших комментариев и вопросов. Отвечаю обычно по порядку, но тут у меня обнаружился пост, под которым больше 1500 комментариев. Сразу было понятно, что ответить всем не смогу. И тогда я стала открывать ваши профили и смотреть ваши фотографии. Я так увлеклась... И даже расстраивалась, когда профили были закрытыми. Вы прекрасны! Лето, цветы, пейзажи, ваши дети и родители, ваши улыбки, урожаи, хобби, вкусности на столе, глубокие философские мысли. Я очарована. Будто какую-то очень красивую картину мира увидела. Как бы не было многим сложно, но все находят повод для радости и место красоте. И я все время улыбалась... Да, да, та самая "улыбка до ушей"! Спасибо вам за знакомство! Хотя вы и не знали, как увлеченно я сегодня с вами знакомилась», — написала актриса.

На новую публикацию Лизу, очевидно, сподвигли ненужные и непрошенные советы, которые ей принялись давать после того, как ее любовь получила огласку.