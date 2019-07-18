Ирина Шейк и Брэдли Купер решили вопрос об опеке над дочерью

В Сети продолжают обсуждать расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. Пара, встречавшаяся более четырех лет, рассталась в начале лета текущего года. Пока в мире обсуждают «русский троллинг» Леди Гаги, которую называют разлучницей пары, портал TMZ со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что модель и актер договорились об опеке над двухлетней дочерью Леей де Сьен. По информации издания, Шейк и Купер продолжат жить в одном городе, а девочка будет проводить одинаковое количество времени с каждым из родителей.