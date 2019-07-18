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Ирина Шейк и Брэдли Купер решили вопрос об опеке над дочерью

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Слайд, который
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Ирина Шейк и Брэдли Купер

Фото: Hubert Boesl/dpa/Globallookpress
Бывшие возлюбленные продолжат жить в Нью-Йорке.

В Сети продолжают обсуждать расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера. Пара, встречавшаяся более четырех лет, рассталась в начале лета текущего года. Пока в мире обсуждают «русский троллинг» Леди Гаги, которую называют разлучницей пары, портал TMZ со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что модель и актер договорились об опеке над двухлетней дочерью Леей де Сьен. По информации издания, Шейк и Купер продолжат жить в одном городе, а девочка будет проводить одинаковое количество времени с каждым из родителей.

Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочкой

Фото: Eastnews

Отмечается, что бывшие возлюбленные заключили договор в устной форме, не оформляя официальных документов.

Напомним, о романе голливудского красавчика и супермодели заговорили в 2015 году. В 2017 году Ирина впервые стала мамой – у пары родилась дочь Леа де Сьен. Роман Брэдли Купера и Леди Гаги стал темой для обсуждения после выхода фильма «Звезда родилась». Актеру и певице удалось настолько реалистично сыграть влюбленных, что многие предположили, что эти чувства плавно перетекли с экрана в реальную жизнь.

А вы следите за этой историей?

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress, Eastnews

Видео: YouTube

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