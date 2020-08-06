Мария Миронова рассказала о первых шагах 10-месячного сына и показала новое фото с малышом
Фото: Instagram Марии Мироновой
Мария Миронова опубликовала фото c сыном Федором, которому в августе исполнится одиннадцать месяцев. На снимке актриса держит малыша на руках и нежно его целует. «Еще месяц, другой, и уже не на руках. Первые Именины #первыйшаг#сынок», — написала она в Instagram.
Фото: Instagram Марии Мироновой
Поклонники Марии оценили ее новое нежное фото с сыном. «Уже подрос малышок», «Быстро растет ваш сынок, скоро своими ножками пойдет», «Крошечка!», «Поздравляю», «Милашки», «Поздравляю с именинами, расти Федор здоровеньким и умнееьким, радуй родителей и нас!», «Поздравляю, Машенька! Вы - пример для всех женщин», «Классный малыш и красавица мама», «Скоро побежит», «Вот уже какой большой!», «Такие милые», — пишут они в комментариях.
Напомним, летом 2019 года 46-летняя Мария Миронова шокировала своих поклонников, опубликовав в Instagram видео из Греции, на котором показала свой уже большой к тому времени живот. Ее сын Федор появился на свет через 27 лет после рождения ее старшего наследника Андрея. Мужа и лицо ребенка актриса не показывает в социальных сетях, тщательно оберегая личную жизнь. «Нам это не надо. Муж не любит фотографироваться, и я тоже. Не люблю лишних людей в личной жизни, — рассказала актриса. — А в социальных сетях иногда публикую что-то, чтобы развеять мифы и слухи».
Фото: Instagram
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