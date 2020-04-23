«Двое детей и брачный контракт»: Семенович рассказала о ближайших планах на личную жизнь

Также артистка отметила, что в ближайшее время собирается начать жить вместе со своим возлюбленным, за которого, возможно, выйдет замуж. «Партнеры в семье должны зарабатывать одинаково, либо же мужчина должен зарабатывать больше. Я понимаю, что когда я буду беременная, когда я рожу, год я не смогу работать. Нужно будет уходить в декретный отпуск... Мне нужно, чтобы мой мужчина мог зарабатывать достаточно денег хотя бы в тот период, когда я не работаю. <...> Уверенной нельзя быть ни в ком. Может быть, он сейчас такой хороший, а после ЗАГСа станет плохим. Ну, во-первых, надо иметь хороших адвокатов. Во-вторых, все, что мое, — мое, все, что его, — мы делим пополам. Только так себя можно застраховать себя и сохранить свой капитал. Я вообще сторонница брачных контрактов», — поделилась Семенович своими взглядами на брак и семейную жизнь.

Напомним, что недавно Анна Семенович заявила, что сейчас счастлива в отношения с мужчиной, которого она старше на семь лет. Певица предпочитает не раскрывать личность возлюбленного.