Наталья Рудова – о романе с ресторатором: «Не мой жених, не отец моих детей»

«Ну нееет, я так обрадовалась что Вы беременна», «Красиво всех утерла», «Сделаем вид, что поверили», «Классно надуваете животик, как настоящий!», «Блин, а я уже обрадовалась», «Я так и знала!», «Как всегда, без меня меня женили», — комментируют подписчики.

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