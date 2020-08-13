Наталья Рудова – о романе с ресторатором: «Не мой жених, не отец моих детей»
Фото: Instagram/@rudovanata
Новость о беременности 37-летней Натальи Рудовой стала едва ли не самой обсуждаемой на этой неделе. После лавины поздравлений в Instagram актриса показала заметно округлившийся живот, а в Сети выяснили, кто же является предполагаемым отцом будущего малыша. Правда, теперь Рудова запутала фолловеров еще сильнее. Наталья поделилась в блоге снимком, под которым расставила все точки над i в истории со своей беременностью. «Знакомьтесь! Это Александр Орлов. Не мой жених, не отец моих детей. А мой хороший знакомый, по совместительству владелец сети ресторанов Тануки! Мы встретились с ним, с его маркетингом и моим агентом поесть в одном из его ресторанов и обсудить сотрудничество. И, о, Боги!!! Я объелась! Да,да... Так сказать, позволила себе лишнего и расслабилась. Проснувшись через пару дней, я офигела от чудесных новостей! Саша, прости за чудо-бейбика из кучи суши и моих любимых дим-самов в моем животике. Забавные новости были два дня. Не смогла удержаться и не потроллить эту ситуацию, т.к. обладаю чудесной способностью надувать животик. Сорян. Вывод, суши - огонь… P.S. Вам спасибо всем за поздравления, мне было приятно, но я поняла, что нужно срочно худеть)», — подытожила актриса.
«Ну нееет, я так обрадовалась что Вы беременна», «Красиво всех утерла», «Сделаем вид, что поверили», «Классно надуваете животик, как настоящий!», «Блин, а я уже обрадовалась», «Я так и знала!», «Как всегда, без меня меня женили», — комментируют подписчики.
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Фото: Instagram/@rudovanata
Видео: Instagram/@rudovanata
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