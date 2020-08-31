Принцесса Беатрис, Светлана Бондарчук и другие самые эффектные знаменитые невесты этого лета

В день свадьбы Бондарчук сменила три эффектных платья, а завершала образ задорная короткая фата. «Скажу по секрету, мы сделали свадьбу за 2 недели! ДВЕ! Это невероятно, но все случилось так, как я и мечтать не могла. Хотя нет, могла! У нас были такие сжатые сроки, но все вышло волшебно. <...>Первым делом я выбрала для себя платье, в котором пойду говорить «ДА». Одна примерка в @edem.official — и мое идеальное платье готово. Невероятная работа прекрасных фей — и я невеста. Ах ДА, женаааа», — рассказала она.

Санна Марин