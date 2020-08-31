Принцесса Беатрис, Светлана Бондарчук и другие самые эффектные знаменитые невесты этого лета
Фото: Eastnews
Принцесса Беатрис
Фото: Eastnews
Внучка королевы Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис Йоркская, и ее избранник, 37-летний британский аристократ и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци обменялись клятвами любви и верности в часовне Святого Георгия в Большом Виндзорском парке. «Закрытая церемония бракосочетания состоялась в 11 часов, в пятницу, 17 июля. Скромную церемонию посетили королева Елизавета II, принц Филипп и близкие члены семьи», — гласило заявление представителей королевской семьи.
Спустя пару дней после скромного закрытого торжества представители королевского дома показали первые официальные фотографии молодоженов. Принцесса Беатрис выбрала винтажное платье Norman Hartnell и бриллиантовую тиару из гардероба своей бабушки, Елизаветы II. В этой тиаре будущая королева Великобритании выходила замуж за своего избранника, принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Светлана Бондарчук
Фото: Instagram Сердара Камбарова
Официальная церемония бракосочетания Светланы Бондарчук и Сергея Харченко прошла в Гагаринском ЗАГСе столицы. «Ура! Любовь спасеет мир!» — написала Светлана под фото, на котором надевает на палец Сергею обручальное кольцо. Веселое торжество по случаю бракосочетания влюбленные устроили в одном из популярных московских ресторанов.
В день свадьбы Бондарчук сменила три эффектных платья, а завершала образ задорная короткая фата. «Скажу по секрету, мы сделали свадьбу за 2 недели! ДВЕ! Это невероятно, но все случилось так, как я и мечтать не могла. Хотя нет, могла! У нас были такие сжатые сроки, но все вышло волшебно. <...>Первым делом я выбрала для себя платье, в котором пойду говорить «ДА». Одна примерка в @edem.official — и мое идеальное платье готово. Невероятная работа прекрасных фей — и я невеста. Ах ДА, женаааа», — рассказала она.
Санна Марин
Фото: Instagram Санны Марин
В субботу, 1 августа, премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за своего избранника, футболиста Маркуса Райкконена, сообщил сайт правительства республики. Новоиспеченные молодожены и по совместительству родители двухлетней дочери узаконили отношения спустя шестнадцать лет романа. Церемония бракосочетания состоялась в резиденции главы правительства в окружении родных и близких жениха и невесты.
В своем блоге Санна поделилась нежными фотографиями в скромном подвенечном атласном платье жемчужно-белого цвета с длинными рукавами, дополненном легкой фатой в тон. Пышный букет из белых пионов идеально подчеркнул счастливые глаза политика. Это платье было создано специально для Марин несколько лет назад. Как писала будущий премьер-министр в 2018 году, эксклюзивный наряд для праздника в честь Дня независимости впоследствии станет тем самым свадебным платьем.
Крессида Бонас
Фото: Instagram Гарри Уэнтворта-Стэнли
Модель, танцовщица и актриса Крессида Бонас, встречавшаяся с британским принцем Гарри, официально стала супругой агента по недвижимости Гарри Уэнтворта-Стэнли. На скромном торжестве в честь бракосочетания были только родственники и близкие друзья пары. Сообщил новость старший брат Крессиды Джейкоб, опубликовавший в Instagram эффектное видео конной прогулки жениха и невесты, в котором Крессида скачет верхом в белом платье.
Ольга Бодрова
Фото: Instagram Ольги Бодровой
Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга стала женой актера Сергея Быстрова. На празднике присутствовали только самые близкие друзья пары и родные. Супруги решили провести торжество на теплоходе.
Дина Немцова
Фото: Instagram Дины Немцовой
В начале июля дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке. Девушка продемонстрировала кольцо с бриллиантом, которое ей подарил жених Дмитрий Матевосов — 20-летний студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. 2 августа состоялась церемония бракосочетания.
Фотографиями со свадбы поделилась на своей странице сама Дина, выбравшая для бракосочетания белое платье Viktor&Rolf. «Я не рассматривала вариант сожительства до брака для себя. Это грех в моей религии, а еще меня так воспитали. Я начала волноваться за ночь до свадьбы и мало спала. "Ого! Уже завтра начнется новый этап жизни!" — думала я. Дима волновался по той же причине, но меньше», — написала Немцова.
Принцесса Иордании Райя бин Хуссейн
Фото: Twitter принцессы Иордании Райи бин Хуссейн
33-летняя принцессы Райя бин Хуссейн вышла замуж за 26-летнего журналиста Нэда Донована, который ради избранницы принял ислам и сменил имя на Фарис. Об их помолвке сообщалось осенью прошлого года, а свадьбы была запланирована на апрель 2020 года. Но из-за коронавируса дату торжества пришлось сдвинуть, и при первой появившейся возможности поженились. Церемония состоялась в Великобритании, празднование на родине невесты состоится позже.
Юлия Зимина
Фото: Instagram Юлии Зиминой
Звезда «Кармелиты» Юлия Зимина вышла замуж и похвасталась избранником. «Ребята, Атас! Я вышла замуж сегодня! Он самый лучший на свет», — написала в Instagram счастливая невеста. Имя новоиспеченного мужа актриса не назвала.
Дарья Донскова
Фото: Facebook Андрея Колесникова
53-летний известный журналист Андрей Колесников женился на 28-летней коллеге Дарье Донсковой. Влюбленные зарегистрировали свои отношения в Грибоедовском загсе. На невесте было весьма откровенное платье с открытыми плечами и зоной декольте. Колесников не скрывал, что отношения с Донсковой начинались со служебного романа. «В общем, что и требовалось доказать. Вернее, просто требовалось», — подписал он фото с невестой на своей странице в Facebook.
Ксения Сябитова
Фото: Instagram Розы Сябитовой
Знаменитая сваха и ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о свадьбе своей 28-летней дочери Ксении и ее избранника Максима Шевченко.
Бракосочетание состолось в Грибоедовском загсе, на невесте было довольно скромное свадебное платье, а в руках она держала букет цветов нежных оттенков.
Фото: eastnews, globallookpress
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