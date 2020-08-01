Дочь Сергея Бодрова-младшего стала женой актера Сергея Быстрова

Ольга Бодрова пошла по стопам отца и тоже стала актрисой. Недавно девушка дебютировала в своей первой большой кинороли в фильме «Калашников», а чуть позже решила примерить на себя еще и амплуа ведущей. Муж певицы - тоже актер. Сергей Быстров служит в Театре им. Маяковского, но пока в крупных проектах задействован не был.

Ольга - дочь известного российского актера и режиссера Сергея Бодрова. который прославился на всю страну после главной роли в культовых боевиках «Брат» и «Брат-2». Супруга актера и мать Ольги - Светлана Бодрова. У пары также есть сын Александр. В 2002 году Сергей вместе со съемочной группой отправился в Кармадонское ущелье для работы над картиной «Связной». Вечером, по пути обратно в город, кинематографистов настиг несущийся по ущелью поток селя. Спастись никому не удалось. Сергей Бодров погиб в возрасте 30 лет.