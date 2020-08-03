34-летняя премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста

«Вчера мы сказали друг другу "да". Я счастлива и благодарна, что могу поделиться своей жизнью с человеком, которого люблю. Мы много видели и переживали вместе, делились радостями и горестями и поддерживали друг друга на дне и во время шторма. Мы вместе с юности, выросли и теперь растим нашу любимую дочь. Из всех людей ты мне подходишь. Спасибо за то, что ты на моей стороне», — написала в блоге Санна.