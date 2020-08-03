34-летняя премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста
Фото: Mintuu Saarni/kuvapankki.valtioneuvosto.fi
В субботу, 1 августа, 34-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за своего избранника, 34-летнего футболиста Маркуса Райкконена, сообщает сайт правительства республики. Новоиспеченные молодожены и по совместительству родители двухлетней дочери узаконили отношения спустя шестнадцать лет романа. Отмечается, что церемония бракосочетания состоялась в резиденции главы правительства в окружении родных и близких жениха и невесты.
Фото: Mintuu Saarni/kuvapankki.valtioneuvosto.fi
В своем блоге Санна поделилась нежными фотографиями в скромном подвенечном атласном платье жемчужно-белого цвета с длинными рукавами, дополненном легкой фатой в тон. Пышный букет из белых пионов идеально подчеркнул счастливые глаза политика. Это платье было создано специально для Санны Марин несколько лет назад. Как писала будущий премьер-министр в 2018 году, эксклюзивный наряд для праздника в честь Дня независимости впоследствии станет тем самым свадебным платьем.
«Вчера мы сказали друг другу "да". Я счастлива и благодарна, что могу поделиться своей жизнью с человеком, которого люблю. Мы много видели и переживали вместе, делились радостями и горестями и поддерживали друг друга на дне и во время шторма. Мы вместе с юности, выросли и теперь растим нашу любимую дочь. Из всех людей ты мне подходишь. Спасибо за то, что ты на моей стороне», — написала в блоге Санна.
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Lämmin kiitos onnitteluista ❤️ Kiitos myös upeille naisille, jotka teitte päivästämme unohtumattoman. Kiitos hääpäivän ikuistamisesta @amandalehtolaphoto, hääpotretista @minttusaarni, puvusta @anniruuthofficial ja @pinyamiu, kukista Tanja Lähdeaholle @floramore_oy ja vihkimisestä Eiralle. Kuva: Amanda Lehtola
Отметим, Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии в декабре 2019 года, став самым молодым премьером в мире. Примечательно, что из девятнадцати министров ее кабинета двенадцать — женщины.
Фото: Mintuu Saarni/kuvapankki.valtioneuvosto.fi, Global Look Press
YouTube/Euronews русский
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