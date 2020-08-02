18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Фото: Instagram/ @dinanemtsova_
В начале июля дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке. Девушка продемонстрировала кольцо с бриллиантом, которое ей подарил жених Дмитрий Матевосов - 20-летний студент факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. 2 августа состоялась церемония бракосочетания молодоженов.
Фотографиями со свадбы поделилась на своей странице сама новоиспеченная невеста. Она призналась жениху в любви и пообещала позже рассказать все подробности торжества.
Дина Немцова - дочь политика Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой. Пара не регистрировала отношения - Борис так и не развелся со своей супругой Раисой. У Дины также есть родной брат Антон, который старше ее на 7 лет и тоже уже женат. 27 февраля 2015 года отец девушки был застрелен киллерами во время прогулки у Васильевского спуска в Москве. Заказчик преступления остался неизвестен.
_Фото и видео: Instagram/@dinanemtsova__
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!