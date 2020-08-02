18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

Дина Немцова - дочь политика Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой. Пара не регистрировала отношения - Борис так и не развелся со своей супругой Раисой. У Дины также есть родной брат Антон, который старше ее на 7 лет и тоже уже женат. 27 февраля 2015 года отец девушки был застрелен киллерами во время прогулки у Васильевского спуска в Москве. Заказчик преступления остался неизвестен.