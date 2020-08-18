39-летняя звезда «Кармелиты» Юлия Зимина вышла замуж и похвасталась избранником: «Самый лучший на свете»

Этот брак стал для молодой женщины первым. Имя избранника она не назвала. Личность отца своей дочери Симоны, родившейся в 2015 году, Юлия тоже долго скрывала, им оказался серфер Андрей Карра. До этого актрисе приписывали романы с коллегами - Владимиром Череповским и Максимом Щеголевым.