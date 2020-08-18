39-летняя звезда «Кармелиты» Юлия Зимина вышла замуж и похвасталась избранником: «Самый лучший на свете»
Актриса Юлия Зимина удивила поклонников свадебными фотографиями.
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина - счастливая мама, а теперь еще и жена.
«Ребята, Атас!)))))) Я вышла замуж сегодня! Он самый лучший на свете. За фотки спасибо @okulovaphoto», - написала она.
Позже Юлия показала и своего избранника.
Этот брак стал для молодой женщины первым. Имя избранника она не назвала. Личность отца своей дочери Симоны, родившейся в 2015 году, Юлия тоже долго скрывала, им оказался серфер Андрей Карра. До этого актрисе приписывали романы с коллегами - Владимиром Череповским и Максимом Щеголевым.
Фото и видео: Instagram/@yuliaziminaa
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