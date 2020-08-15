Снова счастливая жена: Светлана Бондарчук вышла замуж

В комментариях под постом в Инстаграм Бондарчук настоящее столпотворение звезд — все спешат поздравить Светлану и Сергея с радостным событием. Среди написавших теплые слова Яна Рудковская, Алика Смехова, Наталья Ионова, Валерия, Наталья Подольская, Митя Фомин, Юлия Снигирь и другие.

Светлана Бондарчук начала свою карьеру в качестве модели, но в итоге перешла на работу в медиа. Недавно она покинула пост главного редактора журнала HELLO!, который занимала 14 лет. Для Светланы это второй брак. Ранее она была женой известного режиссера Федора Бондарчука. Пара рассталась в 2016 году. В этих отношениях у нее родились сын Сергей и дочь Варвара. Недавно Светлана заявила, что не против завести ребенка и со своим новым избранником.