Эффектные платья, задорная фата и счастливая невеста: Светлана Бондарчук показала свадебные фото

Веселое торжество по случаю бракосочетания влюбленные устроили в одном из популярных московских ресторанов. «Когда ты родился в Москве, и это твой город, то очень сложно выбрать место, где пройдет твой день. Родилась я на Кузнецком, росла на Ленинском, много связано с Брюсовым переулком и большой Никитской, нравится Китай-город, а живу и наслаждаюсь жизнью на Патриках. Так много любимых мест, что невозможно определиться, где именно провести важное событие. Тогда возникла идея, что все может пройти над Москвой, в моем любимом ресторане Sixty. Недосягаемое место и плюс так много связанных моментов, а главное только приятных», — написала Светлана.