Эффектные платья, задорная фата и счастливая невеста: Светлана Бондарчук показала свадебные фото
Фото: Instagram Светланы Бондарчук
Веселое торжество по случаю бракосочетания влюбленные устроили в одном из популярных московских ресторанов. «Когда ты родился в Москве, и это твой город, то очень сложно выбрать место, где пройдет твой день. Родилась я на Кузнецком, росла на Ленинском, много связано с Брюсовым переулком и большой Никитской, нравится Китай-город, а живу и наслаждаюсь жизнью на Патриках. Так много любимых мест, что невозможно определиться, где именно провести важное событие. Тогда возникла идея, что все может пройти над Москвой, в моем любимом ресторане Sixty. Недосягаемое место и плюс так много связанных моментов, а главное только приятных», — написала Светлана.
В день свадьбы Бондарчук сменила три эффектных платья, а завершала образ задорная короткая фата. «Скажу по секрету, мы сделали свадьбу за 2 недели! ДВЕ! Это невероятно, но все случилось так, как я и мечтать не могла. Хотя нет, могла! У нас были такие сжатые сроки, но все вышло волшебно. <...>Первым делом я выбрала для себя платье, в котором пойду говорить «ДА». Одна примерка в @edem.official — и мое идеальное платье готово. Невероятная работа прекрасных фей — и я невеста. Ах ДА, женаааа», — рассказала она.
Также Светлана опубликовала свадебные фотографии с сыном Сергеем, который держит ее на руках. «Мой самый важный человек! Я тебя люблю! Спасибо, что ты у меня есть!», — трогательно подписала она кадры.
Напомним, официальная церемония бракосочетания Светланы Бондарчук и Сергея Харченко прошла в Гагаринском ЗАГСе столицы. «Ура! Любовь спасеет мир!» — написала Светлана под фото, на котором надевает на палец Сергею обручальное кольцо. Ранее она была женой известного режиссера Федора Бондарчука. Пара рассталась в 2016 году. В этих отношениях у нее родились сын Сергей и дочь Варвара.
Фото: instagram
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