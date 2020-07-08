33-летняя принцесса Иордании Райя вышла замуж за 26-летнего журналиста — фото со свадьбы
33-летняя принцессы Райя бин Хуссейн вышла замуж за 26-летнего журналиста Нэда Донована, который ради избранницы принял ислам и сменил имя на Фарис. Об их помолвке сообщалось осенью прошлого года, а свадьбы была запланирована на апрель 2020 года. Но из-за коронавируса дату торжества пришлось сдвинуть, и при первой появившейся возможности поженились. Церемония состоялась в Великобритании, празднование на родине невесты состоится позже.
Молодой муж иорданской принцессы не принадлежит к какой-либо монаршей династии (он внук известного британского писателя Роальда Даля и актрисы Патриции Нил). Но родители невесты — бывший король Иордании Хусейн и его четвертая жена Нур не посмотрели на происхождения избранника дочери и одобрили их союз.
«Спасибо за все добрые пожелания ! Изначально мы хотели сыграть свадьбу в апреле на моей родине — в Иордании, но пандемия изменила наши планы. Мы решили, что для семьи мужа будет безопаснее остаться в Великобритании, поэтому церемония прошла здесь. Но Господь свидетель, мы ждем с нетерпением, когда сможем отпраздновать наше событие в Иордании», — поделилась эмоциями принцесса Райя, опубликовав пост в Twitter.
Фото: www.instagram.com/arabianroyalagency/