33-летняя принцесса Иордании Райя вышла замуж за 26-летнего журналиста — фото со свадьбы

«Спасибо за все добрые пожелания ! Изначально мы хотели сыграть свадьбу в апреле на моей родине — в Иордании, но пандемия изменила наши планы. Мы решили, что для семьи мужа будет безопаснее остаться в Великобритании, поэтому церемония прошла здесь. Но Господь свидетель, мы ждем с нетерпением, когда сможем отпраздновать наше событие в Иордании», — поделилась эмоциями принцесса Райя, опубликовав пост в Twitter.