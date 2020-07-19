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Бабушкины платье и тиара: в Сети появились первые фото со свадьбы принцессы Беатрис

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Принцесса Беатрис Йоркская и Эдоардо Мапелли Моцци

Фото: East News

В пятницу, 17 июля, внучка королевы Елизаветы II вышла замуж за итальянского бизнесмена.

В минувшую пятницу, 17 июля, в Королевской Часовне Всех Святых в Виндзор-Грейт-Парке состоялась камерная свадебная церемония старшей дочери герцога и герцогини Йоркских Беатрис и ее избранника, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Спустя пару дней после скромного закрытого торжества представители королевского дома показали первые официальные фотографии молодоженов. «Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Беатрис и мистера Эдоардо Мапелли Моцци! Супруги поженились на небольшой частной церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре в пятницу 17 июля. Принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли Моцци отпраздновали свою свадьбу со своей ближайшей семьей. Счастливая пара изображена с Ее Величеством королевой и герцогом Эдинбургским».

Отмечается, что для самого важного дня в своей жизни 31-летняя принцесса Беатрис выбрала винтажное платье Norman Hartnell и бриллиантовую тиару… из гардероба своей бабушки, королевы Елизаветы II. В этой тиаре будущая королева Великобритании выходила замуж за своего избранника, принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Напомним, о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци стало известно в сентябре 2019 года. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в грандиозные планы пары — роскошный праздник во дворце пришлось отменить. «Принцесса Беатрис и мистер Мопелли Моцци очень хотят пожениться, но в то же время осознают необходимость избегать любых ненужных рисков в сложившихся обстоятельствах. В соответствии с рекомендациями правительства Великобритании пара пересмотрела свои планы на 29 мая. Особое внимание они уделили рекомендациям, касающимся пожилых граждан и мест большого скопления людей. Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоится. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей», — гласило официальное сообщение британского королевского дворца.

Фото: Globallookpress, picture alliance/dpa, East News

Видео: YouTube

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