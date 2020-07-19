Бабушкины платье и тиара: в Сети появились первые фото со свадьбы принцессы Беатрис
Фото: East News
В минувшую пятницу, 17 июля, в Королевской Часовне Всех Святых в Виндзор-Грейт-Парке состоялась камерная свадебная церемония старшей дочери герцога и герцогини Йоркских Беатрис и ее избранника, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Спустя пару дней после скромного закрытого торжества представители королевского дома показали первые официальные фотографии молодоженов. «Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Беатрис и мистера Эдоардо Мапелли Моцци! Супруги поженились на небольшой частной церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре в пятницу 17 июля. Принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли Моцци отпраздновали свою свадьбу со своей ближайшей семьей. Счастливая пара изображена с Ее Величеством королевой и герцогом Эдинбургским».
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Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. . Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi celebrated their wedding with their closest family. . The happy couple are pictured with Her Majesty The Queen and The Duke of Edinburgh. . Princess Beatrice wore a vintage dress by Norman Hartnell and the Queen Mary diamond fringe tiara, both belonging to Her Majesty The Queen. The tiara was worn by Her Majesty on her wedding day in 1947. . Photograph by Benjamin Wheeler.
Отмечается, что для самого важного дня в своей жизни 31-летняя принцесса Беатрис выбрала винтажное платье Norman Hartnell и бриллиантовую тиару… из гардероба своей бабушки, королевы Елизаветы II. В этой тиаре будущая королева Великобритании выходила замуж за своего избранника, принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Напомним, о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци стало известно в сентябре 2019 года. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в грандиозные планы пары — роскошный праздник во дворце пришлось отменить. «Принцесса Беатрис и мистер Мопелли Моцци очень хотят пожениться, но в то же время осознают необходимость избегать любых ненужных рисков в сложившихся обстоятельствах. В соответствии с рекомендациями правительства Великобритании пара пересмотрела свои планы на 29 мая. Особое внимание они уделили рекомендациям, касающимся пожилых граждан и мест большого скопления людей. Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоится. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей», — гласило официальное сообщение британского королевского дворца.
Фото: Globallookpress, picture alliance/dpa, East News
Видео: YouTube
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