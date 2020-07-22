Скромное платье и нежный букет невесты: Роза Сябитова выдала дочь замуж и показала фото со свадьбы

«Мы решили обойтись без большого торжества. Тому есть несколько причин. Мне не хотелось ассоциации у Ксении с предыдущей свадьбой — 200 человек гостей, из них 100 звездных, огромный бюджет. Да и к чему пытаться переплюнуть саму себя. К тому же тогда Ксюша выходила замуж целомудренной, все было впервые, на этот раз устраивать пышное торжество мы смысла не видели, да и по причине пандемии не стоило приглашать много народа. Я предложила отметить событие на своем участке, ребята меня поддержали. Это хорошая история, и в дальнейшем другие пары могут взять ее для подражания. Мы все понимаем, что многим сейчас придется пережить не самые простые времена. Поэтому лучше не совершать необоснованные траты, подкопить ресурсы, лучше пустить их на поддержку молодым семьям. Пафос — уже не тренд», — рассказала Роза Сябитова изданию «Антенна-Телесемь».

Напомним, что для Ксении Сябитовой эта свадьба стала второй. В 2015 году она вышла замуж за Андрея Снеткова, с которым вскоре рассталась. С нынешним супругом Максимом Шевченко до свадьбы она встречалась два с половиной года.