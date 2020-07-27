Дерзкая невеста верхом на коне: экс-возлюбленная принца Гарри вышла замуж за аристократа
Фото: Eastnews
Свадьба влюбленных состоялась в минувшие выходные. На скромном торжестве в честь бракосочетания были только родственники и близкие друзья пары, сообщает Daily Mail. Сообщил новость старший брат Крессиды Джейкоб, опубликовавший в Instagram эффектное видео конной прогулки жениха и невесты.
Фото: Instagram Джейкоба Бонаса
Напомним, Крессида Бонас и принц Гарри встречались с 2012 года в течение двух лет. После расставания они сохранили дружеские отношения: в 2018 году она даже присутствовала на его свадьбе с Меган Маркл. После разрыва с наследником британского престола актриса вернулась к своему бывшему бойфренду Гарри Уэнтворту-Стэнли. Молодой человек является представителем аристократической семьи, владеющей поместьем в Хардфортшире. Мать Гарри Уэнтворта-Стэнли — светская дама и журналистка Клэр Маунтбеттен, маркиза Милфорд-Хейвен — много лет была одним из редакторов издания Tatler.
Фото и видео: Instagram, eastnews
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