Дерзкая невеста верхом на коне: экс-возлюбленная принца Гарри вышла замуж за аристократа

Напомним, Крессида Бонас и принц Гарри встречались с 2012 года в течение двух лет. После расставания они сохранили дружеские отношения: в 2018 году она даже присутствовала на его свадьбе с Меган Маркл. После разрыва с наследником британского престола актриса вернулась к своему бывшему бойфренду Гарри Уэнтворту-Стэнли. Молодой человек является представителем аристократической семьи, владеющей поместьем в Хардфортшире. Мать Гарри Уэнтворта-Стэнли — светская дама и журналистка Клэр Маунтбеттен, маркиза Милфорд-Хейвен — много лет была одним из редакторов издания Tatler.