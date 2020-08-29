Живописная бухта, звездные гости и живая музыка: все подробности свадьбы сына Валерии
Фото: Instagram/ @arseniy_shulgin
Время летит незаметно: помолвка сына Валерии и его пассии произошла месяц назад, и вот молодожены держатся за руки уже на свадебной церемонии. Торжества прошли в Москве на берегу Живописной бухты в Soho Country Club. На празднике собралось много звездных гостей. Мама жениха вместе с мужем Иосифом Пригожиным наблюдала за церемонией из первого ряда. В самый трогательный момент Валерия не смогла сдержать слез.
По словам Пригожина, звездные родители не помогали Арсению с организацией торжества. Молодой человек решил взять всю ответственность на себя и, судя по восторженным откликам гостей, справился на отлично.
Одним из самых запоминающихся моментов вечера стал первый танец молодоженов, который прошел под песню в исполнении звездной мамы жениха.
Праздник посетило много звездных гостей. Среди них Николай Басков, Яна Рудковская, Эмин Агаларов, Инна Маликова и другие. Пожалуй, один из самых ярких нарядов на церемонии продемонстрировала Zivert. Певица пришла на торжество в белом платье-футляре, широкополой шляпе и солнцезащитных очках с массивной цепью.
Порадовал гостей своим выступлением и новоиспеченный муж. Он исполнил для невесты и гостей песню Ивана Дорна «Ненавижу». Суда по всему, музыкальный слух достался Арсению от звездной мамы.
Свадьба Арсения Шульгина и его пассии Лианы Волковой состоялась 28 августа. Сплетники обратили внимание на очень пышное платье невесты и предположили, что под ним она скрывает округлившийся живот. Ни невеста, ни Арспний, ни их близкие эти слухи никак не комментируют.
Фото и видео: Instagram
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