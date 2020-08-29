Живописная бухта, звездные гости и живая музыка: все подробности свадьбы сына Валерии

По словам Пригожина, звездные родители не помогали Арсению с организацией торжества. Молодой человек решил взять всю ответственность на себя и, судя по восторженным откликам гостей, справился на отлично.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стал первый танец молодоженов, который прошел под песню в исполнении звездной мамы жениха.