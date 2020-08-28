Красавица-невеста, воздушное свадебное платье и звездные гости: 21-летний сын Валерии женился
Фото: Instagram Арсения Шульгина
Первые фотографии и видео с счастливой невестой уже появились в Сети. В загс Лиана отправилась в коротком платье-пиджаке и кедах.
В руках Волкова несла огромный букет роз нежных оттенков.
Фото: Instagram Лианы Волковой
Для торжественной части свадьбы новоиспеченная супруга Арсения Шульгина переоделась в воздушное платье цвета шампанского с открытыми плечами.
Фото: Instagram Лианы Волковой
Сам Арсений тем временем показал, как украсили ресторан для вечеринки, посвященной его бракосочетанию с любимой.
«Сегодня для нашей семьи особенный день. С волнением, трепетом и радостью ждем предстоящее событие», — написала в Instagram Валерия и показала свой образ для торжества. Первый подарок молодоженам уже прислал Филипп Киркоров, а Яна Рудковская сообщила в Instagram, что спешит на свадьбу пары.
Фото: Instagram Валерии
Напомним, что о помолвке с Лианой Волковой Арсений Шульгин сообщил в конце июля. Прошло все весьма эффектно — главные вопрос и ответ транслировались на бегущей строке башни «Меркурий» делового комплекса «Москва-Cити», а после новоиспеченных жениха и невесту ждал фейерверк.
Напомним, у Валерии трое детей от брака с продюсером Александром Шульгиным — сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна. Год назад старший сын певицы тайно женился на своей избраннице Наталье.
Фото и видео: Instagram
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