Красавица-невеста, воздушное свадебное платье и звездные гости: 21-летний сын Валерии женился

«Сегодня для нашей семьи особенный день. С волнением, трепетом и радостью ждем предстоящее событие», — написала в Instagram Валерия и показала свой образ для торжества. Первый подарок молодоженам уже прислал Филипп Киркоров, а Яна Рудковская сообщила в Instagram, что спешит на свадьбу пары.