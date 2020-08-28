passion.ru

Красавица-невеста, воздушное свадебное платье и звездные гости: 21-летний сын Валерии женился

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Лиана Волкова и Арсений Шульгин

Фото: Instagram Арсения Шульгина

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой.

Первые фотографии и видео с счастливой невестой уже появились в Сети. В загс Лиана отправилась в коротком платье-пиджаке и кедах.

В руках Волкова несла огромный букет роз нежных оттенков.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова

Фото: Instagram Лианы Волковой

Для торжественной части свадьбы новоиспеченная супруга Арсения Шульгина переоделась в воздушное платье цвета шампанского с открытыми плечами.

Лиана Волкова

Фото: Instagram Лианы Волковой

Сам Арсений тем временем показал, как украсили ресторан для вечеринки, посвященной его бракосочетанию с любимой.

«Сегодня для нашей семьи особенный день. С волнением, трепетом и радостью ждем предстоящее событие», — написала в Instagram Валерия и показала свой образ для торжества. Первый подарок молодоженам уже прислал Филипп Киркоров, а Яна Рудковская сообщила в Instagram, что спешит на свадьбу пары.

Валерия

Фото: Instagram Валерии

Напомним, что о помолвке с Лианой Волковой Арсений Шульгин сообщил в конце июля. Прошло все весьма эффектно — главные вопрос и ответ транслировались на бегущей строке башни «Меркурий» делового комплекса «Москва-Cити», а после новоиспеченных жениха и невесту ждал фейерверк.

Напомним, у Валерии трое детей от брака с продюсером Александром Шульгиным — сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна. Год назад старший сын певицы тайно женился на своей избраннице Наталье.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!