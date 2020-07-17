Венчание в стариной часовне и королева в числе гостей: принцесса Беатрис вышла замуж за миллионера
Фото: Eastnews
Старшая дочь герцога и герцогини Йоркской Бетрис и миллионер Эдоардо Мапелли Моцци обменялись клятвами и верности в Королевской Часовне Всех Святых в Виндзор-Грейт-Парке. «Закрытая церемония бракосочетания состоялась в 11 часов, в пятницу, 17 июля. Скромную церемонию посетили королева Елизавета II, принц Филипп и близкие члены семьи», — цитирует официальное заявление представителей королвской семьи The Sun.
Напомним, что еще в середине марта влюбленные отменили роскошную свадьбу во дворце из-за эпидемии коронавируса, но надеялись устроить торжество хотя бы в узком кругу родственников и друзей. «Принцесса Беатрис и мистер Мопелли Моцци очень хотят пожениться, но в то же время осознают необходимость избегать любых ненужных рисков в сложившихся обстоятельствах. В соответствии с рекомендациями правительства Великобритании пара пересмотрела свои планы на 29 мая. Особое внимание они уделили рекомендациям, касающимся пожилых граждан и мест большого скопления людей. Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоится. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей», — говорилось в официальном сообщении британского королевского дворца.
Фото и видео: youtube, eastnews, globallokpress
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