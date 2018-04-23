Кейт Миддлтон родила принцу Уильяму третьего ребенка

Свершилось — герцогиня Кембриджская родила третьего малыша! Утром 23 апреля Кейт была доставлена в больницу святой Марии в Лондоне, где через несколько часов на свет появился мальчик, чье имя пока неизвестно.

В официальном Twitter Кенсингтонского дворца было опубликовано радостное сообщение: «Ее королевское величество герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 11.01. Вес малыша — 3,827 кг. Его королевское величество принц Уильям присутствовал при родах. Кейт и малыш чувствуют себя хорошо».